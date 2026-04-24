46ª Olimpíada dos Trabalhadores inicia competições neste fim de semana com provas de natação

A 46ª edição da Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra) inicia sua programação esportiva neste fim de semana, com as primeiras competições de natação na piscina do Country Club. O evento reúne empresas participantes em um ambiente de integração, incentivo à prática esportiva e promoção da qualidade de vida.

A programação tem início às 13h30, com presença obrigatória de todas as empresas inscritas na modalidade. As provas começam às 14h, com disputas nas categorias masculina e feminina.

Serão realizadas as seguintes provas: 25 metros nado livre; 25 metros nado peito; 25 metros nado costas; 25 metros nado borboleta; 50 metros nado livre; 50 metros nado peito; Revezamento 4 x 25 metros nado livre.

A cerimônia oficial de abertura da Olimpíada dos Trabalhadores está marcada para o dia 1º de maio, às 8h, no Parque Municipal Antônio Molinari.

A Olimtra é uma iniciativa tradicional no município, que valoriza o espírito de equipe, fortalece a integração entre trabalhadores e estimula hábitos saudáveis por meio do esporte. A expectativa é de grande participação ao longo de toda a programação.