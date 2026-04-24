Circo “invade” escolas públicas do Sul de Minas e transforma salas em picadeiro itinerante

Poços de Caldas, MG – Em um cenário de desigualdade no acesso à cultura, em que grande parte das programações artísticas ainda se concentra nos grandes centros urbanos, um projeto aposta no caminho inverso: levar o circo até onde ele quase nunca chega, o interior profundo e, mais especificamente, a escola pública.

É com essa proposta que a turnê “Semana do Circo” percorre cidades do Sul de Minas Gerais em abril, promovendo apresentações gratuitas do espetáculo “O Show de Mostacho e Peperina”, da Cia. Circônicos, dentro de escolas estaduais.

A circulação acontece em municípios com menos de 50 mil habitantes, com apresentações confirmadas no dia 22 de abril em Botelhos (EE Afonso Romão de Siqueira), no dia 24 de abril em Andradas (EE Dr. Alcides Mosconi), e entre os dias 27 e 30 de abril na Escola Estadual Mendes de Oliveira em Congonhal.

Mais do que uma apresentação artística, o projeto propõe uma mudança de perspectiva: transformar o ambiente escolar, muitas vezes marcado por rigidez e repetição, em um espaço de criação, escuta e experiência sensível.

O circo como linguagem pedagógica

Ao levar o circo para dentro da escola, a “Semana do Circo” ativa dimensões fundamentais do processo educativo que nem sempre cabem no currículo tradicional: o corpo, o improviso, o erro, o riso e a coletividade.

A linguagem circense, historicamente construída na rua e na relação direta com o público, rompe a lógica da passividade. Aqui, estudantes não apenas assistem – eles reagem, participam, interferem. O espetáculo acontece com eles, e não apenas diante deles.

Essa interação direta contribui para o desenvolvimento da atenção, da escuta, da confiança e da imaginação. Ao mesmo tempo, legitima outras formas de conhecimento e expressão que passam pelo corpo e pela experiência, e não apenas pela palavra escrita.

Um espetáculo que nasce da rua

“O Show de Mostacho e Peperina” é resultado de um processo criativo construído em espaços públicos, a partir do contato direto com diferentes públicos. Cada número, ritmo e escolha cênica foi testado e refinado diante de plateias reais, muitas vezes distraídas, em movimento, exigindo dos artistas uma escuta ativa e uma capacidade constante de adaptação.

Em cena, dois artistas argentinos conduzem uma narrativa cômica e poética: Mostacho, um malabarista entusiasmado que acredita comandar o melhor circo do mundo, e Peperina, uma acrobata que, com humor e espontaneidade, revela as falhas do espetáculo. O jogo entre expectativa e improviso constrói situações inesperadas que envolvem diretamente o público.

A montagem reúne técnicas como malabarismo, acrobacia, mágica com bola de contato e bambolê, criando uma linguagem acessível para todas as idades, com forte apelo junto ao público infantil.

Descentralizar é também educar

Ao escolher escolas públicas como espaço de apresentação, o projeto reforça o papel da cultura como direito básico e componente essencial da formação cidadã. Em regiões onde o acesso a equipamentos culturais é limitado, a chegada de um espetáculo ao vivo pode representar o primeiro contato de muitos estudantes com as artes.

A iniciativa dialoga diretamente com políticas de descentralização cultural, ao priorizar territórios historicamente menos atendidos e ao reconhecer o ambiente escolar como espaço estratégico para a formação de público.

Além disso, o formato leve e itinerante do espetáculo permite que qualquer espaço, uma quadra, um pátio, um corredor, se transforme em picadeiro. Essa adaptabilidade não é apenas uma solução técnica, mas uma afirmação estética: o circo acontece onde há gente disposta a olhar, rir e participar.

Arte acessível e inclusiva

A “Semana do Circo” também incorpora medidas de acessibilidade, como a presença de intérprete de Libras e a escolha de espaços com condições de acesso físico, ampliando o alcance das apresentações e garantindo que mais pessoas possam vivenciar a experiência.

Uma trajetória de estrada e encontro

Fundada por artistas argentinos com trajetória pela América Latina, a Cia. Circônicos carrega em sua prática a tradição do circo de rua: uma arte construída no encontro, na improvisação e na troca com o público.

Desde sua criação, a companhia já levou espetáculos e ações formativas a milhares de pessoas, consolidando uma atuação voltada à democratização do acesso à cultura e à valorização das linguagens populares.

Com a “Semana do Circo”, esse percurso ganha novos contornos ao se infiltrar no cotidiano escolar, um gesto simples, mas potente: abrir espaço para que o inesperado aconteça.

Porque, quando o circo entra na escola, não é apenas o espaço que se transforma. É também a forma de aprender, de se relacionar e de imaginar o mundo.

A equipe do projeto reúne os artistas Daiana Aranda e Ibrian Azzi, com técnico de som Gui Guerreiro, acessibilidade em Libras com Nat Grechi e assessoria de imprensa com Jéssica Balbino; a iniciativa é realizada com recursos do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, com realização da Cia Circônicos, Economia Criativa, Governo de Minas Gerais e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

SERVIÇO

Semana do Circo –

Turnê Sul de Minas

22/04 – Botelhos | EE Afonso Romão de Siqueira

24/04 – Andradas | EE Dr. Alcides Mosconi

27 a 30/04 – Congonhal | Escola Estadual Mendes de Oliveira

Entrada: gratuita

Classificação: livre