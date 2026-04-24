Ciclistas de Poços de Caldas concluem prova internacional de 1.200 km no Sul do país

Poços de Caldas (MG) – Os ciclistas Marcelo Augusto do Lago e Osvaldo G. Gomes Júnior, o Juninho, integrantes da equipe Pangarés do Pedal, representaram Poços de Caldas em mais uma importante competição internacional de ultradistância. Entre os dias 18 e 21 de abril de 2026, a dupla participou do LGR 1200 km, evento realizado em Gravataí (RS) e promovido pelo tradicional Clube Les Gaúchos, dentro do calendário oficial do Les Randonneurs Mondiaux (LRM).

A competição reuniu 62 ciclistas de diversos países, com representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão e várias regiões do Brasil, consolidando-se como uma das mais desafiadoras provas do ciclismo de resistência no formato randonnée.

O LGR 1200 km é homologado pelo Les Randonneurs Mondiaux (LRM), Audax Club Parisien e Randonneurs Brasil, sendo uma prova marcada pela autossuficiência, superação pessoal e espírito de aventura. O percurso exigiu extremo preparo físico e mental dos participantes, que precisaram completar os 1.200 quilômetros em até 90 horas.

A largada aconteceu no sábado, dia 18 de abril, em Gravataí, seguindo pelo litoral gaúcho em direção a Santa Catarina, até a cidade de Araranguá (SC). No segundo dia, os atletas retornaram ao Rio Grande do Sul, passando por Torres e encarando a exigente subida da Serra da Rota do Sol, com destino a Canela e Gramado.

No terceiro dia, o trajeto partiu da cidade de Portão, passando por Farroupilha, Nova Roma do Sul e pela tradicional região do Vale dos Vinhedos, incluindo Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, retornando novamente a Portão. Já no quarto e último dia, os ciclistas seguiram por Novo Hamburgo, Taquara e Santo Antônio da Patrulha, encerrando a jornada de volta em Gravataí.

Juninho destacou que essa foi sua primeira prova acima dos 1.000 quilômetros e revelou os desafios enfrentados durante o percurso. “Foi minha primeira prova acima de mil quilômetros. Tive muitos problemas com o pneu traseiro da bicicleta, além de muito desgaste físico, mas a sensação de concluir é indescritível”, relatou. Marcelo também ressaltou a dureza da prova e a beleza das paisagens enfrentadas ao longo do trajeto. “Passamos por regiões lindíssimas, mas foi uma prova extremamente dura, exigindo muito preparo físico e mental. Pedalamos em muitas serras com subidas muito fortes, porém, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos finalizar essa prova lendária”, afirmou.

Os atletas agradeceram o apoio dos familiares, especialmente esposas e filhos, além dos amigos da equipe Pangarés do Pedal, que acompanham e incentivam cada desafio.

A dupla também destacou os apoiadores que contribuíram para mais essa conquista: Ciclopoços, Palace Hotel, Disk Limp, Bike Club Poços de Caldas, DKV Auto-Union, Mtbpostou, Crazy Body Piercing e ACPC.