Corpo de Bombeiros resgata gato preso em árvore no Jardim Europa, em Andradas

Andradas, MG – Militares do Corpo de Bombeiros realizaram, na manhã desta sexta-feira (24), o resgate de um gato que estava preso no alto de uma árvore, no bairro Jardim Europa, em Andradas.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h45, na Rua Carlos Roberto Cazaroto, após a proprietária do animal acionar a corporação informando que seu gato, ainda filhote, havia subido em uma árvore localizada no terreno aos fundos de sua residência e não conseguia mais descer sozinho.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o felino estava na copa da árvore, a uma altura aproximada de sete metros, o que exigiu uma operação de salvamento em altura para garantir a segurança tanto da equipe quanto do animal.

Utilizando equipamentos específicos e técnicas adequadas para esse tipo de ocorrência, os militares escalaram a árvore e conseguiram alcançar o gato, realizando o resgate com sucesso.

Após a retirada, o animal foi entregue em segurança à sua proprietária, sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente o telefone 193.