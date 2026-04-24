3º Campeonato de Lutas reúne atletas, academias e fortalece o Muay Thai

Poços de Caldas (MG) – No último dia 18 de abril aconteceu a 3ª edição do Campeonato de Lutas promovido pelo Centro de Treinamento Kiah Thai Boxe, localizado na zona sul da cidade. O evento reuniu atletas, professores renomados e amantes do esporte em uma grande celebração do Muay Thai e do boxe, consolidando-se como uma vitrine para novos talentos e para o fortalecimento da modalidade no município.

A competição contou com a participação de seis academias de Poços de Caldas e promoveu 22 combates entre atletas iniciantes, em lutas casadas especialmente para proporcionar experiência competitiva, incentivar a disciplina esportiva e estimular a continuidade dos praticantes no esporte. O campeonato teve como foco principal a formação de novos atletas e a valorização da base das modalidades de luta.

O organizador do evento, Ezedequias Manoel Bastos, Kiah, responsável pelo Centro de Treinamento Kiah Thai Boxe, destacou a importância da iniciativa e o crescimento constante do campeonato a cada edição.

“Estamos aqui com a terceira edição do Kiah Thai Boxe, e graças a Deus o evento só vem crescendo. Esse ano contamos com seis academias da cidade e uma grande participação do público. Isso mostra que o Muay Thai e o boxe estão ganhando cada vez mais espaço em Poços de Caldas”, afirmou.

Segundo Kiah, o aumento da procura pelo esporte também reflete diretamente no trabalho desenvolvido dentro da academia, que hoje já atende alunos em diversos horários e mantém um projeto social voltado para crianças e adolescentes. “Temos um projeto para jovens de 10 a 17 anos que querem sair da rua e entrar no esporte. Muitos não têm condição de pagar, então aqui damos essa oportunidade para que possam aprender boxe e Muay Thai, desenvolver disciplina e até se tornarem atletas. Trabalhamos de segunda a sexta-feira, manhã, tarde e noite, sempre buscando atender bem e incentivar o esporte”, explicou.

Além da formação social, o CT também possui equipe de competição e já prepara atletas para eventos fora da cidade. No próximo dia 1º de maio, por exemplo, representantes da academia participarão de uma competição em São Thomé, disputando cinturão e vaga para competição internacional.

O evento também contou com a presença de profissionais reconhecidos no cenário regional das artes marciais, como o mestre Pepê, do CT Thai Boxe; mestre Thiago, da equipe Scorpions; Felipe Quiciri, da Plateau Fighters e também professor da Caldense; além dos professores Matheus Hall, Leozinho e Léo Pitbull.

Felipe Quiciri ressaltou a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento do esporte e para a formação segura dos atletas iniciantes. “O Kiah é um professor que realmente faz acontecer. Além de dar aulas, ele promove eventos e isso ajuda muito principalmente os estreantes, que são a base. O praticante começa a entender que o Muay Thai é um esporte sério, com regras, disciplina e segurança”, destacou.

Ele também explicou que, para os iniciantes, o evento utiliza regras adaptadas no estilo K1, que reduzem o risco de lesões e tornam a experiência mais segura. “Como estamos trabalhando com estreantes, uma das principais diferenças é que não há o uso de cotovelos. Isso não descaracteriza o Muay Thai, mas ajuda a incentivar os praticantes sem traumatizar. À medida que eles evoluem, entram nas categorias mais avançadas e nas lutas amadoras completas”, explicou.

Segundo Felipe, a estrutura montada para o campeonato, com ringue adequado, arbitragem qualificada, equipamentos de proteção e acompanhamento técnico, garante a integridade física dos participantes e reforça a credibilidade da modalidade. “O ringue é o lugar certo para o atleta se testar, sempre com regras, com segurança e com orientação profissional. Isso é fundamental para quem deseja competir e até seguir carreira no esporte”, completou.

PAULO VITOR DE CAMPOS

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