DMAE interdita ruas no centro e na região oeste para manutenção de rede de esgoto

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta, 24, o Departamento Municipal de Água e Esgoto-DMAE Poços de Caldas, realiza obras para manutenção de redes de esgoto nas regiões central e oeste da cidade.

Para execução dos trabalhos, haverá necessidade de interdição do trânsito.

Confira os locais: -Rua Pernambuco, em frente ao número 664. A via estará interditada em meia pista, em parte do trecho compreendido entre as ruas Minas Gerais e Assis Figueiredo. A previsão é de 6h às 12h -Rua Senador Salgado Filho. A rua fica totalmente interditada no trecho compreendido entre a rua São José e a av. Francisco Jesualdi. A previsão é das 7h às 13h.

O DMAE solicita a compreensão dos moradores e orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas.