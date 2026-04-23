Polícia Militar recupera carro roubado e prende três suspeitos de assalto

Andradas (MG) – A Polícia Militar agiu com rapidez e conseguiu recuperar um veículo roubado, além de prender três autores envolvidos em um assalto à mão armada registrado na noite da última segunda-feira (20), no bairro Jardim Muterle, em Andradas.

De acordo com a corporação, por volta das 21h, a Sala de Operações recebeu a informação de um roubo ocorrido na Rua do Ouro. A vítima relatou que foi abordada por três indivíduos, sendo um deles armado, magro, de pele morena e com aproximadamente 1,70 metro de altura.

Segundo o relato, os criminosos levaram um veículo GM/Onix branco, placa GHY-9G16, e fugiram em direção à rodovia MG-455.

Imediatamente após o acionamento, equipes da 163ª Companhia da Polícia Militar iniciaram um rastreamento minucioso e coordenado, conseguindo localizar e recuperar o automóvel roubado.

Durante as buscas, os policiais visualizaram três suspeitos correndo em direção à região do presídio. Com rapidez e estratégia, as guarnições realizaram o cerco e intensificaram a abordagem a veículos de transporte por aplicativo que circulavam pela área.

Em um desses veículos, dois dos suspeitos foram identificados. Segundo a PM, ambos já eram conhecidos no meio policial pela prática de roubos. Posteriormente, o terceiro autor foi localizado escondido em uma área de mata, ainda com roupas utilizadas durante o crime.

Todos os suspeitos foram reconhecidos pela vítima e receberam voz de prisão.

Além da recuperação do veículo, os militares apreenderam dois aparelhos celulares, um boné, duas balaclavas, dois pares de luvas e outros materiais utilizados na ação criminosa.

Os três autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.