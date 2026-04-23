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PM Rodoviária prende homem com motocicleta adulterada na BR-146

Data da Publicação:

23/04/2026

Muzambinho, MG – A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na tarde desta terça-feira (21), um homem de 32 anos por adulteração de sinal identificador de veículo automotor durante patrulhamento na BR-146, na altura do km 525, em Muzambinho.
Segundo a corporação, os militares realizavam fiscalização de rotina quando perceberam que o condutor de uma motocicleta Honda/CG Titan prata, com tarjeta do município de Nova Resende (MG), reduziu bruscamente a velocidade ao avistar a viatura policial, levantando suspeitas e motivando a abordagem.
Durante a vistoria, foram constatadas diversas irregularidades no veículo. A motocicleta apresentava o lacre da placa rompido e o número do chassi parcialmente suprimido e raspado, sendo visíveis apenas os três últimos dígitos. Após uma verificação mais detalhada, os policiais conseguiram identificar o chassi original da motocicleta.
Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a placa afixada no veículo não correspondia à motocicleta abordada. Na verdade, ela pertencia a outra Honda/CG 150 Titan azul, registrada em Conceição Aparecida (MG), que estava regular em circulação.
Já o veículo original identificado possuía baixa administrativa por comunicação de venda no município de Guarujá (SP).
Questionado pelos policiais, o condutor informou que havia adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 2 mil de um morador de Muzambinho.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Guaxupé para as providências cabíveis.
A motocicleta foi apreendida e removida para um pátio credenciado.

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