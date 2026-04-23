Oscar Schmidt esteve em Poços com a Seleção Brasileira de Basquete em 1988 e visitou a Caldense

Poços de Caldas, MG – A Seleção Brasileira de Basquete esteve em Poços de 08 a 15 de agosto de 1988 durante a fase final da preparação para os Jogos Olímpicos de Seul. Ao longo da estadia na cidade, os jogadores da Seleção realizaram treinos táticos e físicos na sede social da Caldense, no Poliesportivo Municipal e em outros pontos da cidade, como as Thermas Antônio Carlos e em um campo de golfe. Depois o Brasil fez um amistoso no dia 12 de agosto a noite com a Seleção Mineira de Basquete, no Ginásio Arthur de Mendonça Chaves.

A delegação brasileira desembarcou em Poços com os seguintes atletas: Oscar Schmidt, Marcel, Rolando, Pipoca, Paulão (Sírio), Paulão (Francana), Paulinho Vilas Boas, Cadum, Gérson, Guerrinha, Luiz Felipe, Israel, Maury, Evandro, Chuí e Marco Aurélio, comandados pelo técnico Ary Vidal e o assistente José Medalha. O grande astro da equipe, Oscar Schmidt, com suspeitas de tendinite, foi poupado das atividades e ficou fazendo fisioterapia.

A estadia da Seleção na cidade movimentou Poços e trouxe diversas pessoas de municípios da região para ver os grandes jogadores de perto, pois a um ano, o elenco tinha conquistado a histórica vitória contra os Estados Unidos no Pan-Americano de 1987 em Indianápolis, impondo a primeira derrota em casa da história dos norte-americanos.

Os treinamentos do Brasil em Poços foram divididos basicamente em praticar arremessos de diferentes posições da quadra e em coletivos de três contra três, quatro contra quatro e cinco contra cinco, além de exercícios físicos.

O amistoso com a Seleção Mineira atraiu um grande público no ginásio municipal. O elenco dos mineiros foi composto por jogadores do Minas Tênis Clube (Poty, Rogério, Cláudio, Klaus), AABB (Wagner, Luiz Fernando, Lupi), América (César, Jorge), Ginástico de BH (Marquinhos, Átila, Mauro). A partida ficou marcada por um lance pitoresco: o jogador Gérson, ao dar uma enterrada, quebrou a tabela da quadra.

Nas fotos das atividades é possível ver Oscar Schmidt cumprimentando os companheiros na entrada em quadra no Ginásio Arthur de Mendonça Chaves e também sentado no banco de reservas, além de uma foto na sede da Caldense ao lado do jogador Maury e com os jovens Rodrigo e Marcelo, filhos do Conselheiro da Veterana, Luiz Benedito Durante. Bem como uma foto em uma confraternização no Clube da Alcoa com o então prefeito municipal Adnei e outros jogadores.

Em entrevista para o Jornal Mantiqueira na ocasião, Marcel, um dos destaques da Seleção, falou sobre a estadia em Poços. “As instalações esportivas de Poços são excelentes, nós tivemos uma tranquilidade melhor para treinar do que em todas as cidades que já treinamos. Aqui estamos encontrando mais tranquilidade para treinar e nos concentrarmos ainda mais”, disse.

Marcel também falou sobre o amistoso na cidade promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. “Nós vamos jogar aqui porque a cidade de Poços de Caldas nos ofereceu a oportunidade da gente vir treinar aqui e nós não estamos pagando praticamente nada. Isso é uma forma de retribuirmos aos moradores de Poços o que eles fizeram para a gente. Não é que esse jogo contra a Seleção Mineira seja um treinamento para nós nos aprimorarmos, é uma forma que a cidade tem de tentar reembolsar alguma coisa que gastaram com os nossos treinamentos”.

O técnico Ary Vidal também foi entrevistado e falou sobre os treinos em Poços. “Estamos recebendo toda a atenção possível por parte do povo e das autoridades locais e isto é de suma importância para que possamos levar a cabo esta fase da preparação. A escolha por Poços de Caldas surgiu porque desde que reassumimos a Seleção Brasileira em 1985, nunca mais treinamos em capital, sempre em cidades do interior, por uma série de vantagens que seria difícil enumerá-las. Poços surgiu por indicação do nosso médico, Dr. Cezar de Oliveira, embora o clima nesta época não fosse interessante, optamos pelas outras tantas vantagens que esta belíssima cidade tem a nos oferecer”, disse.

Após deixar Poços, a delegação seguiu para Angra dos Reis, na última etapa da preparação antes de viajar para a Olimpíada em Seul, onde ficou no quinto lugar geral.

RENAN MUNIZ

A.A.Caldense/Basquete