Saúde promove força-tarefa com cirurgias de rins e varizes neste fim de semana

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá mais um passo importante na redução das demandas represadas com a realização de uma força-tarefa de procedimentos cirúrgicos neste fim de semana. Entre os dias 24 e 26 de abril, a Santa Casa de Poços de Caldas receberá pacientes para cirurgias de pedra nos rins e varizes.

A iniciativa integra o cronograma contínuo de ações da Secretaria de Saúde, que tem como objetivo ampliar o acesso da população a procedimentos especializados e reduzir o tempo de espera na rede pública.

Os procedimentos serão realizados de forma escalonada, garantindo a segurança dos pacientes e a organização do fluxo hospitalar: Sexta-feira (24/04): cirurgias de pedra nos rins; Sábado (25/04) e domingo (26/04): cirurgias de varizes.

A Secretaria de Saúde ressalta que os atendimentos ocorrerão de forma gradual, com novas datas a serem definidas conforme o andamento das ações. É importante destacar que o atendimento não é de livre demanda. Todos os pacientes contemplados foram previamente selecionados e agendados pelas equipes de saúde, com base em critérios clínicos e na ordem cronológica da fila de espera, assegurando organização, segurança e equidade no atendimento.

O secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, reforçou o compromisso da gestão com a celeridade dos processos: “Temos atuado de forma contínua e estratégica para reduzir as filas de espera e garantir que a população tenha acesso mais ágil aos procedimentos necessários. Ações como essa nos permitem avançar com as demandas represadas de maneira organizada e segura. Além disso, a parceria com a Santa Casa fortalece nossa rede de atendimento e qualifica a assistência prestada.” O secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, também destacou o planejamento da ação: “Essa nova ação representa um avanço importante no enfrentamento das demandas reprimidas, especialmente para os pacientes que aguardam desde 2024. Estamos conduzindo esse processo com planejamento e responsabilidade para oferecer um atendimento eficiente a quem precisa.”