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OS JARDINS BOTÂNICOS E SUA IMPORTÂNCIA

Data da Publicação:

24/04/2026

Hugo PONTES*

Lembro-me de quando a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas foi criada por lei, em 11 de agosto de 2003. Participei do seu primeiro Conselho, representando a PUC, Campus local.
Aprendemos, nas reuniões, que os jardins botânicos desempenham um papel essencial na preservação do ambiente, na educação científica e no bem-estar da sociedade. Muito mais do que espaços de lazer, esses locais funcionam como verdadeiros centros de conservação da biodiversidade, reunindo espécies vegetais – de diferentes regiões seja do município, do país e do mundo – muitas delas raras ou ameaçadas de extinção.
Um dos principais objetivos da instituição é a de conservar as plantas. Por meio de técnicas de cultivo e pesquisa, conseguem preservar espécies que correm risco em seus habitats naturais, contribuindo diretamente para a manutenção da diversidade biológica. Além disso, atuam como bancos genéticos vivos, fundamentais para estudos científicos e projetos de recuperação ambiental.
Outro aspecto relevante é o papel educativo desses espaços. Escolas, universidades e o público em geral encontram nos jardins botânicos uma oportunidade única de aprender sobre ecologia, botânica e sustentabilidade de forma prática e envolvente. Trilhas interpretativas, exposições e atividades guiadas estimulam a conscientização ambiental, promovendo uma relação mais responsável entre o ser humano e a natureza.
Os jardins botânicos também contribuem para a pesquisa científica. Neles, estudiosos observam o comportamento das plantas, suas propriedades medicinais, adaptação climática e interações com o meio ambiente. Esses estudos são fundamentais para avanços nas áreas da medicina, agricultura e preservação ambiental.
Além disso, esses espaços oferecem benefícios diretos à qualidade da vida. Em meio ao ritmo acelerado das cidades, os jardins botânicos proporcionam um ambiente tranquilo, favorecendo o lazer, o relaxamento e o contato com a natureza. Essa ligação é importante para a saúde mental e o equilíbrio emocional das pessoas.
Destacamos, para finalizar este texto, que essas instituições também desempenham um papel cultural e turístico. Muitas cidades valorizam esses espaços como patrimônios naturais, atraindo visitantes e fortalecendo a economia local. Lembrando, também, que são também integrados aos demais existentes no Brasil, colaborando entre si.
Preservar e valorizar esses espaços é investir no futuro da cidade, do Estado, do Brasil e, em maior escala, do planeta e na qualidade da vida das próximas gerações.

Professor, poeta e jornalista

 

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