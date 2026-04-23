Feira de adoção na Alameda Poços convida população a transformar vidas

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (25), a Alameda Poços será palco de encontros especiais. Das 13h às 16h, a Prefeitura de Poços de Caldas realiza uma feira de adoção com cães do Abrigo Municipal que aguardam por uma nova chance e muito carinho. Entre olhares curiosos e rabinhos abanando, estarão filhotes com cerca de 60 dias e também cães adultos, cada um com sua história e todos com o mesmo desejo: encontrar um lar cheio de amor.

A ação reforça a importância da adoção responsável, lembrando que adotar é mais do que acolher um animal é ganhar um companheiro fiel e transformar duas vidas ao mesmo tempo.

A adoção é gratuita, mediante orientação, garantindo que cada novo lar seja um recomeço seguro e cheio de afeto.

A Prefeitura convida toda a população a participar. Às vezes, tudo o que falta é um encontro para mudar uma história.