Minas Gerais – Mais da metade (56%) dos empreendedores mineiros já utiliza a Inteligência Artificial (IA) em alguma área do negócio, conforme aponta pesquisa do Sebrae Minas. Apesar do avanço, o uso ainda ocorre em diferentes níveis de maturidade, indicando que o uso das ferramentas e tecnologias de IA está em processo de consolidação entre os pequenos negócios.

Entre os entrevistados, 27,4% afirmam fazer uso ocasional da IA, enquanto 17,6% utilizam a tecnologia com frequência. Já 11,2% dizem adotar a inteligência artificial de forma estratégica e integrada às operações. Por outro lado, 43,9% ainda não utilizam a ferramenta em nenhuma área.

O levantamento aponta ainda uma tendência de expansão no uso da tecnologia: 52,3% dos respondentes afirmam que pretendem ampliar a utilização de ferramentas de inteligência artificial nos próximos 12 meses. Em contrapartida, apenas 3,8% dizem não ter intenção de adotar ou expandir o uso da tecnologia.

Os dados são da pesquisa “Digitalização nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae Minas em março de 2026.

IA avança, mas ainda há obstáculos

A pesquisa revela que o uso da inteligência artificial Uso da Inteligência Artificial avança entre pequenos negócios mineiros, aponta pesquisa se concentra principalmente em atividades relacionadas ao marketing. A principal aplicação é na produção de conteúdo para redes sociais e ações promocionais, mencionada por 29,6% dos entrevistados, seguida por marketing e publicidade, citada por 27,4%.

Mesmo ganhando espaço entre os pequenos negócios, a adoção da Inteligência Artificial ainda enfrenta obstáculos. O principal desafio apontado pelos empreendedores é a falta de conhecimento técnico, citada por 28,7% dos entrevistados. Outras barreiras são a integração com sistemas já existentes (14,7%) e o alto custo inicial (10,3%).

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, ressalta que “os dados revelam que a IA já é uma realidade e avança entre os empreendedores, que estão experimentando e descobrindo o potencial dessas ferramentas em diferentes áreas do negócio. No entanto, ainda fica evidente a necessidade de capacitação para ampliar o uso de forma estratégica. A IA pode ser uma grande aliada dos pequenos negócios para melhorar processos, ganhar eficiência e vender mais”.

Entre os principais benefícios percebidos pelos empreendedores que já utilizam IA, o ganho de eficiência lidera, sendo apontado por 38,3% dos respondentes. Também se destacam a melhoria na tomada de decisões (22,7%) e no atendimento ao cliente (19,5%), evidenciando impactos positivos tanto na gestão quanto na experiência do consumidor.

Digitalização ganha força

A pesquisa investigou ainda como os empreendedores entendem o conceito de digitalização. A maioria dos entrevistados (69,8%) demonstraram uma compreensão ampla sobre o tema, reconhecendo que digitalização envolve tanto ações voltadas a promoção e vendas nos canais digitais, como o uso de tecnologias para automatizar processos e elevar a eficiência.

Além disso, a pesquisa revelou que a digitalização ganha força: 74,9% dos empreendedores pretendem ampliar os investimentos em tecnologias digitais nos próximos 12 meses. Quando perguntados sobre os principais impactos percebidos no negócio, a maioria (44%) citou o aumento da produtividade, seguido por maior agilidade nos processos, ampliação da base de clientes e aumento das vendas.

Entre os principais desafios para digitalizar o negócio estão a falta de recursos financeiros, citado por 53,4% dos respondentes, seguido pela falta de conhecimento e pela dificuldade em encontrar soluções digitais adequadas.

Redes sociais são o principal canal de venda

As redes sociais já estão incorporadas à rotina da maioria dos pequenos negócios: 7 em cada 10 afirmam que possuem contas para divulgação de produtos e serviços e relacionamento com clientes. As redes sociais mais utilizadas pelos empreendedores são Instagram, WhatsApp Business e Facebook. Além disso, 37,2% afirmam que já utilizam estratégias de tráfego pago (anúncios on-line) para aumentar o alcance, atrair novos clientes e impulsionar as vendas.

Entre os empreendedores que vendem on-line, a maioria citou que o principal canal utilizado são as redes sociais, seguido por lojas virtuais próprias e marketplaces (Mercado Livre, Amazon, Shopee, etc).

Automação ainda é incipiente entre pequenos negócios

Apenas pouco mais de um terço dos pequenos negócios (35%) afirmou que utiliza software de automação de processos para otimizar operações. Atendimento ao cliente, emissões de notas fiscais, pagamento digital e marketing digital estão entre os processos em que há mais demanda por automação.

“Os empreendedores mineiros já avançaram muito nas práticas de digitalização, ampliando a presença digital e também no uso da Inteligência Artificial e nas vendas on-line. Mas ainda existem desafios a serem superados, que passam pela limitação financeira, falta de conhecimento técnico ou simplesmente a dificuldade de identificar ferramentas ou soluções que fazem sentido para o seu negócio. Muitas vezes, o que falta é saber como e por onde começar”, pontua a analista do Sebrae Minas, Carla Gobb.