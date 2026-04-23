23:20 - Quinta-Feira, 23 de Abril de 2026

-

23:20 - Quinta-Feira, 23 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-entidades-de-pocos-de-caldas-podem-se-cadastrar-para-receber-generos-alimenticios-do-banco-de-alimentos-23-04-26

Entidades de Poços de Caldas podem se cadastrar para receber gêneros alimentícios do Banco de Alimentos

Data da Publicação:

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, publicou o Edital de Chamamento Público nº 005/2026, que abre inscrições para o cadastro e a seleção de entidades interessadas em receber alimentos doados pelo Banco de Alimentos.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de segurança alimentar e nutricional, garantindo que alimentos arrecadados por meio de doações e programas governamentais cheguem a quem mais precisa, por meio de instituições que já atuam diretamente com a população em situação de vulnerabilidade.
“O edital demonstra a importância da articulação entre poder público e sociedade civil para ampliar o acesso à alimentação e combater a insegurança alimentar em Poços de Caldas”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Marcela Carvalho.

Fortalecimento da rede de atendimento
O edital busca credenciar entidades governamentais e não governamentais para atuarem como Unidades Recebedoras do Banco de Alimentos. Essas instituições passam a integrar uma rede organizada de distribuição, recebendo gêneros alimentícios destinados exclusivamente aos seus beneficiários.
Os alimentos distribuídos são provenientes de produtores rurais, comércios, supermercados, agroindústrias, doações da sociedade civil e programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
A Prefeitura reforça que é proibida qualquer forma de comercialização dos itens recebidos, sendo o uso restrito ao atendimento social.

Quem pode participar
Podem se inscrever entidades sediadas em Poços de Caldas que atuem em áreas como assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e atendimento a públicos específicos.
Entre os exemplos estão: Equipamentos da rede socioassistencial, como CRAS, CREAS e abrigos; Restaurantes populares e cozinhas comunitárias; Entidades que atendem idosos, crianças, adolescentes ou famílias em vulnerabilidade; Associações comunitárias e organizações da sociedade civil com atuação comprovada.
Todas as instituições devem ser sem fins lucrativos e estar com a documentação regularizada junto aos órgãos competentes.

Inscrições
As inscrições ficam abertas pelo período de 30 dias a partir da publicação do edital no Diário Oficial do Município. O prazo se encerra no dia 22 de maio.
A entrega da documentação deve ser feita presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, no Banco de Alimentos, localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, no Jardim Philadelphia (nas imediações do Ceasa).

Critérios de seleção
A seleção será feita por uma comissão da Secretaria Municipal de Assistência Social, levando em conta critérios como: atendimento a populações em situação de maior vulnerabilidade; regularidade documental; capacidade de armazenamento adequado dos alimentos; número de pessoas atendidas; histórico de participação no programa. Visitas técnicas poderão ser realizadas para verificar as condições das entidades.

Direitos e responsabilidades
As entidades selecionadas terão acesso regular aos alimentos, conforme a disponibilidade e planejamento do Banco de Alimentos, além de participar de capacitações. Em contrapartida, assumem compromissos como: Garantir o armazenamento adequado dos alimentos; Evitar desperdícios; Manter controle dos beneficiários atendidos; Prestar contas e permitir fiscalizações; Não utilizar os alimentos para fins políticos ou comerciais.

Monitoramento
e transparência
As instituições também deverão fornecer dados periódicos sobre o atendimento realizado, como número de pessoas assistidas e refeições servidas, contribuindo para o monitoramento e aprimoramento das políticas públicas.

Vigência
O cadastro terá validade de 24 meses, podendo ser renovado mediante novo processo. O Termo de Parceria poderá ser encerrado por qualquer das partes, mediante aviso prévio. O aviso de edital foi publicado no Diário Oficial do Município da última quarta-feira (22). O edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Descomplica.

Leia Também

foto-feira-de-adocao-na-alameda-pocos-convida-populacao-a-transformar-vidas-23-04-26

Feira de adoção na Alameda Poços convida população a transformar vidas

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (25), a Alameda Poços será palco de encontros especiais. Das 13h às 16h, a Prefeitura de Poços de Caldas realiza uma feira de

foto-saude-promove-forca-tarefa-com-cirurgias-de-rins-e-varizes-neste-fim-de-semana-23-04-26

Saúde promove força-tarefa com cirurgias de rins e varizes neste fim de semana

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá mais um passo importante na redução das demandas represadas com a

foto-prefeitura-de-pocos-de-caldas-inicia-entrega-de-carrinhos-de-limpeza-para-unidades-de-saude-23-04-26

Prefeitura de Poços de Caldas inicia entrega de carrinhos de limpeza para unidades de saúde

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas realizou, nesta terça-feira (22), a entrega inicial de carrinhos de limpeza destinados às unidades de saúde do município. Nesta

foto-flipocos-2026-transforma-pocos-de-caldas-em-um-dos-maiores-territorios-literarios-do-brasil-e-do-mundo-23-04-26

Flipoços 2026 transforma Poços de Caldas em um dos maiores territórios literários do Brasil e do mundo

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – Daqui a dois dias, Poços de Caldas passa a ser um dos principais polos culturais do país com a realização do Flipoços – Festival Literário

foto-caesmc-23-04-2026

Gerente do CAESMC representa Poços em treinamento sobre SISCAN na Regional em Pouso Alegre

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – A gerente do Centro de Atenção Especializada à Saúde da Mulher e da Criança (CAESMC) de Poços de Caldas, Lucimara Siqueira, foi convidada pela Regional

foto-policia-militar-23-04-2026

Suspeito de tentativa de homicídio e foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar

23/04/2026

Andradas, MG – A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (21), um homem de 28 anos apontado como principal suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na última sexta-feira (17), além

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco