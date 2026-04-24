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Policial civil é homenageado em Andradas

Data da Publicação:

24/04/2026

Andradas, MG – Na noite do dia 22 de abril de 2026, no município de Andradas, o policial civil Carlos Roberto dos Santos, mais conhecido entre os colegas como “Japão”, recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Andradas.
Juntamente com outros homenageados das demais forças de segurança, o policial civil recebeu uma placa de reconhecimento pelos longos anos de trabalho prestados à comunidade como investigador de polícia.
No momento da entrega da homenagem destacaram-se os honrosos elogios ao policial civil, os quais ressaltaram sua conduta humana e próxima da comunidade, além de sua exemplar disposição para o trabalho.
Compareceram a cerimônia, colegas, familiares e amigos do policial civil.

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