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Polícia Civil investiga morte de idosa de 74 anos encontrada em Campestre

Data da Publicação:

23/04/2026

Campestre, MG – A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Campestre, instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma mulher de 74 anos, cujo corpo foi encontrado no município.
Após a localização do corpo, a perícia oficial da Polícia Civil esteve no local para a realização dos trabalhos técnicos necessários, que irão auxiliar na identificação das causas e circunstâncias da morte.
De acordo com a corporação, o laudo pericial deverá ser concluído no prazo de até 30 dias. Paralelamente, as equipes seguem com diligências investigativas para esclarecer todos os fatos relacionados ao caso.
A Polícia Civil informou ainda que outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, conforme o avanço das investigações e desde que não prejudiquem a apuração em andamento.

As buscas
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediado em Poços de Caldas, as equipes deram continuidade às buscas pela vítima, que estava desaparecida. Inicialmente, os militares realizaram o levantamento do maior número possível de informações nas proximidades do local dos fatos e, em seguida, iniciaram os trabalhos de procura por terra e também pelo ar, com o auxílio de drone.
Durante as buscas, ao chegarem à região onde o veículo da vítima havia sido localizado, os bombeiros foram abordados por um trabalhador de um cafezal, que relatou ter encontrado os sapatos e a bolsa da mulher.
Com base nessas informações, a guarnição se deslocou até o ponto indicado, situado aproximadamente 500 metros acima do local onde o automóvel havia sido encontrado. No local, após uma varredura nas imediações, o corpo da idosa foi localizado em um córrego, já sem sinais vitais.
iante da situação, a área foi imediatamente isolada e preservada para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. A Polícia Militar também foi acionada para acompanhar a ocorrência, assim como o serviço funerário responsável pela remoção do corpo.
Segundo a Polícia Civil, a perícia oficial compareceu ao local para realizar os levantamentos necessários, e o laudo pericial deverá ser concluído no prazo de até 30 dias.

 

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