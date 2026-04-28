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CEREST realiza atividade de conscientização sobre LER/DORT e ginástica laboral no UAI

Data da Publicação:

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na manhã da última sexta-feira (24), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Poços de Caldas realizou uma ação especial na UAI – Unidade de Atendimento Integrado, voltada aos colaboradores da unidade.
A iniciativa teve como principal objetivo promover a conscientização sobre LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), além de destacar a importância da ginástica laboral na rotina profissional. Durante a atividade, foram abordadas práticas preventivas, orientações ergonômicas e hábitos saudáveis que contribuem para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.
A equipe do CEREST foi composta pelo fisioterapeuta José Augusto Dominguite e pela técnica em enfermagem do trabalho Silvia Vita Betti Barzagli, que conduziram as orientações e atividades com os participantes.
Ao longo da manhã, os colaboradores participara m de momentos práticos, incluindo alongamentos e exercícios de ginástica laboral, reforçando a importância das pausas ativas e dos cuidados com a postura para a prevenção de doenças ocupacionais.
A gerente de atendimento da unidade, Dênia Ramos, destacou a relevância da integração entre os serviços: “A parceria entre os serviços é fundamental para fortalecer as ações de prevenção e cuidado. Quando trabalhamos juntos, conseguimos ampliar o acesso à informação, promover orientação de qualidade e contribuir diretamente para a saúde e o bem-estar dos colaboradores no dia a dia.”
A ação integra o conjunto de iniciativas permanentes do CEREST em Poços de Caldas, que busca fortalecer a cultura de prevenção, promoção da saúde e valorização do trabalhador em diferentes ambientes profissionais do município.
“A promoção da saúde do trabalhador é uma das nossas principais prioridades. Ações como essa são fundamentais para levar informação, prevenir agravos e incentivar hábitos mais saudáveis no ambiente de trabalho. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos trabalhadores, orientando e contribuindo para que tenham mais qualidade de vida, segurança e bem-estar em suas atividades diárias”, destacou Inaiara.

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