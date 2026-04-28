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Filhote de tamanduá-bandeira é resgatado após mãe morrer atropelada na MGC-265

Data da Publicação:

28/04/2026

São Sebastião do Paraíso, MG – O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso foi acionado na manhã desta terça-feira, por volta das 7h50, para o resgate de um filhote de tamanduá-bandeira encontrado às margens da rodovia MGC-265, entre o distrito de Termópolis e o município de Jacuí.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o filhote ao lado do corpo da mãe, que estava no acostamento da pista. Segundo as informações apuradas, o animal adulto teria sido atropelado durante a noite e não resistiu aos ferimentos.
O filhote foi resgatado aparentemente sem lesões e levado inicialmente até o Pelotão do Corpo de Bombeiros em São Sebastião do Paraíso, onde recebeu os primeiros cuidados.
Em seguida, foi realizado contato com uma clínica veterinária especializada em animais silvestres, localizada em Passos (MG), que possui convênio com a Polícia Militar de Meio Ambiente. A equipe da clínica se prontificou a receber o animal para avaliação clínica, medicação e alimentação, até que seja definido um destino adequado para sua reintegração segura.
Diante da situação, uma equipe dos bombeiros realizou o transporte do filhote até Passos, entregando o pequeno mamífero aos cuidados da veterinária responsável pela unidade especializada.

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