Mais Saúde: mutirão de cirurgias para pedras nos rins e varizes reduz espera e amplia atendimentos

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Santa Casa de Poços de Caldas, deu início neste último fim de semana a mais um mutirão de cirurgias eletivas, desta vez voltado para atender demandas represadas de pacientes que aguardam por procedimentos para tratamento de pedras nos rins e varizes.

A ação contempla procedimentos que, em muitos casos, não são ofertados rotineiramente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas que, por meio desta força-tarefa entre Município, Secretaria de Saúde e Santa Casa, estão sendo viabilizados para ampliar o acesso da população aos atendimentos.

Os procedimentos começaram na sexta-feira (24), a partir das 7h, com cirurgias para tratamento de pedras nos rins, beneficiando 10 pacientes. Já no sábado (25) e domingo (26), foram realizadas cirurgias de varizes, contemplando 12 pacientes adultos. O mutirão seguirá por várias semanas consecutivas, com novas datas a serem definidas conforme o cronograma conjunto entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa, com o objetivo de acelerar o atendimento da demanda reprimida.

Entre os pacientes atendidos nesta primeira etapa está o servidor público Alexandre Negrini, que aguardava há nove meses pela cirurgia para retirada de pedras nos rins. “Foram meses difíceis, com limitações e muita dor. Agora, com essa oportunidade, estou muito feliz”, relatou.

É importante destacar que o atendimento não é de livre demanda. Todos os pacientes contemplados são previamente selecionados e agendados pelas equipes de saúde, com base em critérios clínicos e na ordem cronológica da fila de espera.

O prefeito Paulo Ney esteve na Santa Casa acompanhando a ação e destacou a importância do mutirão. “Este é mais um importante mutirão de cirurgias que estamos realizando para retirar da fila pessoas que aguardam há bastante tempo por esses procedimentos. Sabemos o quanto essa espera impacta a vida dos pacientes e de suas famílias, por isso temos trabalhado em parceria com a Secretaria de Saúde e a Santa Casa para avançar cada vez mais. Nosso compromisso é dar respostas concretas à população, ampliar os atendimentos e seguir investindo em ações que garantam mais agilidade e dignidade no cuidado com a saúde”, afirmou o prefeito.

O secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, também acompanhou os atendimentos e reforçou que os procedimentos fazem parte de uma estratégia de ampliação do acesso às cirurgias. “São procedimentos destinados a pacientes que já aguardavam há bastante tempo na fila. Não é livre demanda, mas claro quem apresenta esse tipo de necessidade deve procurar a rede de saúde para avaliação especializada e os devidos encaminhamentos”, explicou.

Os mutirões têm sido uma estratégia de trabalho da Prefeitura para reduzir o tempo de espera por cirurgias eletivas e ampliar a resolutividade da rede pública de saúde.

Outro destaque é o desempenho da Santa Casa de Poços de Caldas, que em 2025 alcançou o 3º lugar em número de cirurgias eletivas realizadas em todo o estado de Minas Gerais.

“Foram 6.031 cirurgias eletivas realizadas em 2025, um marco para nossa instituição, mostrando como essa efetividade tem sido positiva”, destacou o superintendente da Santa Casa, Dr. Renan Vicente Starling Braga.