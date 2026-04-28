Poços de Caldas recebe etapa da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu com mais de 500 atletas

Poços de Caldas, MG – O município recebeu neste fim de semana a primeira etapa da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu, reunindo mais de 500 atletas de Poços de Caldas e diversas cidades da região em um grande evento esportivo que movimentou o ginásio e atraiu famílias inteiras para acompanhar as lutas.

A competição foi organizada por Clayson Felizola Júnior, que destacou a importância da realização do torneio na cidade e o crescimento da modalidade no município e em toda a região. “Hoje estamos realizando aqui em Poços a Copa do Brasil. É a primeira etapa aqui na cidade, com mais de 500 atletas de Poços e região. É um evento muito bem estruturado. Temos crianças desde os 4 anos de idade até atletas da categoria Master, com competidores de até 60 anos. Conseguimos trazer a família inteira para o ginásio, lotando o espaço. Foi um evento espetacular”, afirmou.

Segundo a organização, participaram academias de Poços de Caldas e de várias cidades como Varginha, Pouso Alegre, São Lourenço, além de outros municípios da região e de diferentes partes do Brasil, fortalecendo ainda mais o intercâmbio esportivo e a valorização do jiu-jitsu.

Além do alto nível técnico das disputas, o evento também chamou atenção pela forte presença do público e pelo clima familiar nas arquibancadas, com torcidas organizadas e familiares acompanhando cada combate.

“É muito importante para o crescimento do esporte. A gente vê no domingo os ginásios lotados, famílias vindo torcer e vibrar pelos seus atletas. O jiu-jitsu consegue reunir muita gente e fortalecer esse ambiente familiar dentro do esporte”, destacou Clayson Felizola Júnior,.

A Copa do Brasil também faz parte do calendário de grandes competições da modalidade em Poços de Caldas. De acordo com Clayson, no segundo semestre será realizada a Copa do Mundo de Jiu-Jitsu, e esta etapa já integra o circuito preparatório para o próximo grande torneio.

Para a realização do evento, a organização contou com o apoio de diversos patrocinadores, entre eles Território Animal, Posto Pampa, Black On, Stamp Sua Ideia, Vivi Bolsas Store e Campinas Diesel. O evento contou ainda com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas através da Secretaria Municipal de Esportes.