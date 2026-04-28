Olimpíada dos Trabalhadores tem primeiros resultados na natação

Poços de Caldas, MG – No último sábado (25) aconteceram as provas de natação da 46ª Olimpíada dos Trabalhadores – Olimtra. A competição aquática foi no Country Club reunindo atletas de várias empresas e instituições.
No masculino, quem ficou em primeiro foi o Corpo de Bombeiros. A medalha de prata ficou com a Academia Marcelo Bertolucci. O terceiro lugar é da Alpha Construções. Já no feminino, quem venceu foi a Academia Bertolucci, seguida da Prefeitura e da Ferrero.
A abertura oficial da Olimtra acontece na próxima sexta-feira (1º), no Parque Municipal Antonio Molinari, onde haverá desfile das delegações de todos os participantes e também a largada da corrida rústica.
Este ano, houve recorde de inscrições, somando 54 empresas. A Olimpíada vai dirar todo o mês de maio, com competições em vários locais da cidade, em modalidades como vôlei de areia, futebol, atletismo, beach tennis, remo, bocha, basquete, tênis, truco, mountain bike e handebol.