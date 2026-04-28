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Treino conjunto reúne cerca de 100 judocas em Poços de Caldas

Data da Publicação:

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – A sede do Clube de Judô de Poços de Caldas foi palco de um grande encontro esportivo que reuniu aproximadamente 100 alunos em um treino conjunto repleto de energia, aprendizado e integração. Participaram do evento judocas a partir de 4 anos de idade, mostrando que o esporte é acessível e formador desde a infância.
Estiveram presentes alunos das seguintes agremiações: Clube de Judô, Projeto Faixa Verde da Associação Atlética Caldense, Studio Figueiredo Judô, Projeto Judô Semeando o Futuro, realizado por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte e incentivado pela Unimed Poços de Caldas, além de estudantes da Escola Casulo Espaço Infantil e da Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco.
O treino aconteceu das 9h às 11h da manhã e contou também com a participação de pais como incentivadores e os pais que praticam judô, que treinaram junto com os alunos, reforçando uma das grandes essências da modalidade: a possibilidade de unir diferentes gerações no mesmo tatame. O judô, mais do que um esporte, se mostrou um verdadeiro ambiente de convivência, onde crianças, jovens e adultos compartilham aprendizados e valores como uma grande família.
A condução das atividades foi feita de forma conjunta por todos os senseis presentes, e os alunos demonstraram grande garra, disciplina e resiliência ao longo de todo o encontro.
A iniciativa partiu do sensei Ronaldo, professor da Caldense, que destacou a importância da integração entre as equipes e já manifestou o interesse em tornar o evento mensal.
“Essa integração entre os judocas de várias agremiações reforça os laços de amizade e faz com que a comunidade do judô da cidade cresça cada dia mais. Ainda, essa troca de conhecimentos nos engrandece tecnicamente, e o conhecimento só tem valor quando é compartilhado”, destacou o sensei.
O encontro reforça o papel do judô como ferramenta de formação cidadã, promovendo valores como respeito, disciplina e cooperação entre os praticantes.

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