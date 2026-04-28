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Eloá “Minion” conquista vice-campeonato da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu

Data da Publicação:

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – A jovem atleta Eloá, carinhosamente conhecida como “Minion”, foi um dos destaques da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu ao conquistar o vice-campeonato da competição, chamando a atenção pela técnica, coragem e personalidade dentro do tatame, mesmo com apenas 7 anos de idade. Eloá treina com o professor Betinho.
Única atleta de sua faixa etária a adotar a ousada estratégia da guarda sentada em suas duas lutas, Eloá impressionou o público e os presentes com sua confiança e domínio técnico. Na primeira disputa, a pequena lutadora deu um verdadeiro show ao somar 7 pontos a 0 e finalizar a adversária com um estrangulamento choke, garantindo vaga na grande final.
Na decisão pelo título, Eloá acabou sendo finalizada com uma chave de braço (arm lock), ficando com o vice-campeonato. Apesar do resultado, o grande destaque ficou justamente pela postura técnica apresentada durante toda a competição, especialmente pela utilização da guarda sentada, algo raro para atletas de sua idade. A competição também contou com a presença do vereador Wellington Paulista, o Paulista, que acompanhou a atleta e deixou palavras de incentivo e motivação, reforçando o apoio ao esporte de base e ao desenvolvimento de novos talentos.
Outro apoio importante veio da secretária municipal de Esportes, Zélia Maria Testi Moreira, Zelinha, que esteve pessoalmente na área de concentração da atleta oferecendo palavras de motivação. Segundo a equipe, Zelinha já acompanha o trabalho desenvolvido com Eloá há bastante tempo e mantém incentivo constante ao projeto esportivo.
Entre os patrocinadores e apoiadores, destaque também para Fernanda Del Carmem, da Ink Tattoo, além de Lucas do Carmo, do Lyla Café, apontado como patrocinador exclusivo da atleta e peça fundamental no fortalecimento da caminhada esportiva da jovem promessa. Agora, o foco de Eloá já está nas próximas competições: a Copa Ragnarok, marcada para maio em São José do Rio Preto (SP), e o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será disputado em julho, em Barueri (SP).

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