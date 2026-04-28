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Prefeitura de Poços de Caldas recebe doação de kimonos para a Casa do Povo

Data da Publicação:

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – O prefeito Paulo Ney recebeu, em seu gabinete, representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Casa do Povo para a formalização da doação de kimonos e outros materiais destinados às atividades esportivas do município.
Ao todo, foram doados 10 kimonos e 10 faixas brancas, por meio de contrapartida social vinculada à realização dos Jogos de Integração Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – JOIN PRF 2026.
A entrega foi realizada pelo chefe da Delegacia da PRF, Daniel Souza Vieira, representando a corporação. A Casa do Povo foi representada por Denis Junio Paulino e sua esposa, Mariana Mareca, e por Deivis Junio Paulino e sua esposa, Helen Paulino.
Também estiveram presentes a secretária municipal de Esportes, Zélia Maria Testi Moreira, e o diretor de Esportes da Prefeitura de Poços de Caldas, Israel Pereira.
Além dos kimonos, foram doadas tintas destinadas à revitalização de espaços esportivos, como ginásios, o Parque Municipal e o clube de bocha do Country Club. Também foram repassados materiais esportivos utilizados nas modalidades dos Jogos, que agora passam a ser destinados aos professores da Secretaria Municipal de Esportes, fortalecendo as atividades desenvolvidas junto à comunidade.
A ação é resultado do apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, à realização do evento, que ocorreu entre os dias 12 e 17 de abril de 2026, em Poços de Caldas. O JOIN PRF reuniu delegações de todo o país em uma programação voltada à integração, prática esportiva e fortalecimento institucional. Com 21 modalidades esportivas, o evento movimentou a cidade e reforçou o papel do esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento social.
Como parte desse legado, as doações contribuirão diretamente para o fortalecimento das atividades esportivas locais, beneficiando praticantes e incentivando novos atletas.
A Prefeitura destaca a importância de parcerias e iniciativas como essa, que ampliam o acesso ao esporte e geram benefícios concretos para a comunidade.

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