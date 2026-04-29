NEU do SAMU capacita profissionais do Poços Ativa em primeiros socorros

Poços de Caldas, MG – A equipe de instrutores do Núcleo de Educação em Urgência (NEU), do SAMU de Poços de Caldas, realizou no último sábado (25), das 9h ao meio-dia, mais um treinamento de primeiros socorros, desta vez voltado aos profissionais que atuam no Projeto Poços Ativa. Ao final da capacitação, os participantes receberam certificados emitidos pelo NEU.

O treinamento aconteceu na ala de treinamentos do Núcleo de Educação em Urgência, na sede do SAMU, e teve como objetivo capacitar os participantes para agir de forma rápida, segura e eficiente diante de situações de emergência, contribuindo diretamente para a preservação de vidas até a chegada do atendimento especializado.

Durante a capacitação, foram abordadas técnicas básicas e essenciais de primeiros socorros, como avaliação inicial da vítima, condutas em casos de desmaios, engasgos, quedas e paradas cardiorrespiratórias, além do uso correto do DEA (Desfibrilador Externo Automático), entre outras situações que exigem intervenção imediata.

Os participantes também receberam orientações sobre a importância de manter a calma em momentos críticos, acionar corretamente os serviços de emergência e adotar procedimentos seguros até a chegada das equipes especializadas.

A iniciativa terá continuidade ,no dia 9 de maio, será realizado mais um treinamento sobre primeiros socorros para outros profissionais do Poços Ativa, nos mesmos moldes da capacitação já promovida. Já no dia 23 de maio, será a vez dos profissionais de artes marciais participarem do treinamento.

Buscando ampliar ainda mais o alcance das orientações sobre primeiros socorros na população de Poços de Caldas, o NEU passa a atender, a partir de agora, também as entidades conveniadas com a Prefeitura.

Os encontros acontecerão aos sábados, das 9h às 12h, com capacidade para até 140 vagas por turma.

As entidades interessadas poderão realizar o cadastro por meio do e-mail neu.samu.pc@gmail.com, informando nome da instituição, CNPJ, ramo de atividade, além do nome completo e cargo dos participantes interessados.

Segundo o gerente do NEU, Josmar de Alvarenga Andrade, a ampliação dos treinamentos representa mais um avanço nas ações de educação em urgência promovidas pelo município. “Estamos muito felizes com os resultados do NEU. Temos o Samuzinho nas escolas, a capacitação de 150 servidores da rede municipal entre os dias 15 e 17 de abril e agora avançamos ainda mais, chegando também às entidades conveniadas. Nosso objetivo é levar conhecimento a mais pessoas, porque primeiros socorros salvam vidas e informação pode fazer toda a diferença em uma emergência”, destacou.

A diretora da Rede de Urgência e Emergência, Michelle Bertozzi, destacou a importância da iniciativa como estratégia de fortalecimento da cultura de prevenção e cuidado no município. “Capacitações como essa incentivam a promoção da saúde e a preparação da comunidade para agir corretamente em situações de emergência. Ao levar conhecimento sobre primeiros socorros para profissionais de diferentes áreas e ampliar esse acesso às entidades conveniadas, estamos formando uma rede de apoio cada vez mais preparada para salvar vidas. O trabalho desenvolvido pelo NEU demonstra como a educação em urgência é uma ferramenta essencial para fortalecer a assistência e o cuidado com a população”, ressaltou.