00:18 - Quarta-Feira, 29 de Abril de 2026

-

00:18 - Quarta-Feira, 29 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-projeto-som-que-educa-leva-inovacao-pedagogica-e-sensibilidade-musical-para-as-escolas-municipais-29-04-26

Projeto Som que Educa leva inovação pedagógica e sensibilidade musical para as escolas municipais

Data da Publicação:

29/04/2026

Poços de Caldas, MG – Muito além de notas musicais, o Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani dá início a uma revolução na forma como as crianças se comunicam com o mundo! É o projeto Som que Educa, um curso oferecido aos professores da Rede Municipal de Ensino com base na pedagogia da escuta.
Neste curso, o Conservatório não apenas abre suas portas, mas projeta seu conhecimento para o coração das escolas municipais. Ao levar a abordagem Reggio Emilia para os Centros de Educação Infantil (CEIs), a música é transformada em um instrumento de emancipação e protagonismo para os alunos.

Descentralizar para democratizar
Para a coordenadora pedagógica do Conservatório Musical, Cristiane Fernandes, o projeto é um marco na proposta de levar a arte onde o povo está. “Nosso objetivo é que o Conservatório seja um organismo vivo dentro da cidade. Ao descentralizar nossas ações e levá-las para dentro dos CEIs, estamos garantindo que a excelência pedagógica e a sensibilidade musical cheguem a cada criança, independentemente de onde ela esteja. É a música servindo como base para uma formação humana profunda e atual”, destaca.
A supervisora Silvana Slompo reforça o impacto técnico e humano para o corpo docente. “Ao oferecermos essa formação baseada na Pedagogia da Escuta, estamos instrumentalizando nossas professoras para que elas identifiquem as múltiplas potencialidades dos alunos”, ressalta.
A Pedagogia da Escuta e o protagonismo docente
Inspirar-se em Reggio Emilia é compreender que educar não é preencher um espaço vazio, mas sim oferecer ferramentas para que a criança expresse sua visão de mundo. Nesta metodologia ativa, o aprendizado é vivo, tátil e sonoro.
Sob a orientação da equipe de professores formada por Francine Reis, Gisely Brito, Maxcarlo e Patrícia Prata Dias, as educadoras da rede pública iniciam agora uma jornada de autotransformação. Elas não estão apenas aprendendo a tocar; estão refinando sua própria percepção para interpretar os “cem caminhos” das crianças.
A música é uma ponte para a alfabetização emocional e cognitiva. O ritmo prepara o ouvido para a métrica da fala; a melodia traduz sentimentos que as palavras ainda não alcançam. Ao dominar o instrumento, o educador torna-se o facilitador que ajuda a criança a transformar o som em narrativa e a narrativa em escrita.
Como afirma o pedagogo e professor italiano, Loris Malaguzzi, que cresceu na cidade de Reggio Emilia: “A criança tem cem linguagens, mas roubam-lhe noventa e nove”. O projeto Som que Educa visa garantir que nenhuma dessas linguagens seja silenciada, com a construção conjunta de um futuro onde cada criança tenha o direito de criar sua própria sinfonia.
Reggio Emilia
Em vez de oferecer currículos rígidos e um ensino tradicional, a abordagem educacional Reggio Emilia propõe um aprendizado flexível e emergente, baseado nos interesses das crianças e na construção de projetos colaborativos. Assim, promove-se uma educação que valoriza o potencial criativo de cada criança, preparando-as para pensar de forma crítica e para resolver problemas com confiança.

Leia Também

foto-neu-do-samu-capacita-profissionais-do-pocos-ativa-em-primeiros-socorros-29-04-26

NEU do SAMU capacita profissionais do Poços Ativa em primeiros socorros

29/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe de instrutores do Núcleo de Educação em Urgência (NEU), do SAMU de Poços de Caldas, realizou no último sábado (25), das 9h ao

foto-especial-dia-das-maes-do-outlet-apae-chega-com-grandes-marcas-e-descontos-imperdiveis-28-04-26

Especial Dia das Mães do Outlet APAE chega com grandes marcas e descontos imperdíveis

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – Vem aí uma edição especial do Outlet APAE – O Original, preparada especialmente para o Dia das Mães! Considerado o melhor outlet de Poços de

foto-espetaculo-leia-me-retorna-aos-palcos-com-apresentacoes-gratuitas-em-pocos-e-palmeiral-28-04-26

Espetáculo “Leia-me” retorna aos palcos com apresentações gratuitas em Poços e Palmeiral

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – O espetáculo “Leia-me”, da Cia Beira Corpo, retorna aos palcos em 2026 com apresentações gratuitas em Poços de Caldas e na cidade de Palmeiral, nos

foto-copa-jiu-jitsu-28-04-2026

Poços de Caldas recebe etapa da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu com mais de 500 atletas

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – O município recebeu neste fim de semana a primeira etapa da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu, reunindo mais de 500 atletas de Poços de Caldas

foto-filhote-resgate-28-04-2026

Filhote de tamanduá-bandeira é resgatado após mãe morrer atropelada na MGC-265

28/04/2026

São Sebastião do Paraíso, MG – O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso foi acionado na manhã desta terça-feira, por volta das 7h50, para o resgate de um

foto-cerest-atividade-28-04-2026

CEREST realiza atividade de conscientização sobre LER/DORT e ginástica laboral no UAI

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na manhã da última sexta-feira (24), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Poços de Caldas realizou uma ação especial na UAI

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco