Caldense vence Independente de Limeira em jogo-treino por 3 a 0

Poços de Caldas, MG – A Caldense viajou até Limeira (SP) para enfrentar o Independente de Limeira na tarde desta quarta-feira (29/04) no Estádio Comendador Agostinho Prada. A partida consistiu em dois tempos normais de 45 minutos e venceu por 3 a 0. Novamente o técnico Wellington Simião mandou a campo times distintos em cada etapa.
Esse foi o segundo jogo-treino da Veterana nesta temporada. Já o Independente, aproveitou a partida para manter o elenco em ritmo de jogo, visto que disputa o Campeonato Paulista Série B e não teve compromisso pela competição neste meio de semana.
Logo no início, Gabriel Cardoso invadiu a área e foi derrubado. A arbitragem marcou pênalti. O próprio Gabriel cobrou e abriu o placar para a Veterana. Na marca de 10, Kauan Vinícius aproveitou sobra de escanteio e mandou uma bomba, ela passou próxima à trave. Na sequência o Independente respondeu e em lance mano a mano com o goleiro João Vitor e chutou para fora.
Aos 18, Gabriel Cardoso ia sair na cara do gol e foi puxado na entrada da área. Na cobrança de falta, Jadson Félix bateu colocado, o goleiro espalmou. Lukayan aproveitou o rebote e cruzou para a área. Gabriel Cardoso apareceu para fazer o segundo e ampliou para a Veterana. Na marca de 41, Bernardo Cal recebeu lançamento em profundidade e bateu cruzado, ela passou tirando tinta da trave. Antes de terminar a primeira etapa, mais uma chance alverde, Lukayan chutou e Bruno defendeu.
Na etapa complementar os dois times voltaram totalmente modificados. Aos 8, Wilian WL ganhou uma bola no ataque, cruzou para a área e Marcos Pará bateu firme para mais uma defesa do goleiro adversário. Na sequência, Johnes Jararaca deixou Marcos Pará na cara do gol, o goleiro novamente saiu bem e fechou o gol. O Independente respondeu em chute de longe, Breno segurou com tranquilidade.
Aos 23, Jé fez jogada pela direita e tocou rasteiro para Théo que chegou batendo e fez o terceiro. Marcos Pará teve outra chance e acertou a trave. No final Luciano Pereira ainda testou um cruzamento por cima da meta. Placar final: Caldense 3-0 Independente.
O próximo jogo-treino da Veterana será dia 04 de maio, segunda-feira, contra o Pouso Alegre no Estádio Manduzão em Pouso Alegre (MG). A partida seria às 16h, mas foi antecipada para 10h da manhã.