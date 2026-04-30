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Caldense contrata dois reforços: um lateral-direito e um volante

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Caldense acertou a contratação de dois reforços para suprir as duas saídas do plantel da semana passada. Chegaram o lateral-direito Luís Roberto, de 33 anos, e o volante Natan Lima, de 22 anos. Os jogadores já se apresentaram e estão treinando com o grupo.
Luís Roberto fez base no Corinthians e passou por times tradicionais como Inter de Limeira, Velo Clube, Uberaba, entre outros. Já Natan Lima, defendeu a base do Sport de Recife e atuou por equipes do futebol mineiro como Atlético de Três Corações, Athletic e Democrata de Sete Lagoas.

Veja a ficha técnica dos atletas:

LUÍS ROBERTO
Nome: Luís Roberto Nogueira da Silva
Posição: Lateral-direito
Nascimento: 15/01/1993
Altura: 1,77 m
Origem: São Paulo (SP)
Clubes: Corinthians (base), Inter Limeira, Ferroviário, Velo Clube, Uberaba, Comercial, Paraná, São José, Mixto, Sergipe, Atlético Tubarão, Catanduva.

NATAN LIMA
Nome: Natan da Silva Lima
Posição: Volante
Nascimento: 16/08/2003
Origem: Duque de Caxias (RJ)
Altura: 1,79 m
Clubes: Sport (base), Artsul, Atlético-TC, Athletic, Democrata-SL, Friburguense, Sampaio Corrêa-RJ.

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