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Festa de São Benedito começa nesta sexta-feira, com destaque para as manifestações tradicionais

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – Entre os dias 1° e 13 de maio, Poços de Caldas celebra a cultura e a religiosidade na centenária Festa de São Benedito! A programação cultural reúne as principais manifestações dos tradicionais Ternos de Congos e Grupos de Caiapós da cidade, que mantêm viva a devoção ao Santo Negro.
No dia 3 de maio, domingo, ocorre a primeira grande manifestação da programação cultural: o Dia de Santa Cruz, com a cerimônia de abertura da Capela de Santa Cruz, a bênção dos mastros e o cortejo até a Capela de São Benedito. A celebração se inicia às 15h.
Na segunda-feira, 11 de maio, às 15h, a Fonte dos Amores recebe a tradicional Retirada dos Caiapós do Mato. Teatralmente, a retirada representa o encontro de um grupo de caiapós com os Ternos de Congos. A história representada relembra o momento em que os negros, em retribuição à acolhida dos indígenas durante suas fugas, vão até a mata para convidá-los para a Festa de São Benedito.
Fechando a programação cultural, no dia 13, quarta-feira, feriado da Festa de São Benedito, ocorre a tradicional Missa Conga, às 10h, no pátio da Capela de São Benedito. Já a partir das 16h, a procissão solene pelas ruas centrais, com a participação dos Ternos de Congos e Caiapós, encerra a festa.
Já a programação religiosa inclui trezena e missa, de 1º a 12 de maio, às 19h, na Capela de São Benedito, também com coroação de Nossa Senhora do Rosário. As barracas das paróquias seguem servindo as delícias da comida mineira, além dos tradicionais doces das barracas das entidades sociais, que são marca registrada da Festa de São Benedito.

Tradição
Tradição centenária na cidade de Poços de Caldas, os Ternos de Congos são a expressão máxima da Festa de São Benedito, realizada ao menos desde 1904, data do primeiro registro preservado que garante a sua execução, ainda na então Freguesia da Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas. A festa de São Benedito é registrada como bem imaterial desde 2020.
Os tambores reverenciam a fé e a devoção do povo ao Santo Negro, marca do sincretismo tão característico da cultura mineira. Segundo o Dossiê de Registro do Bem Imaterial Festa de São Benedito de Poços de Caldas, elaborado pela Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento, “o Congado é uma dança que lembra a coroação do Rei Congo e da Rainha Ginga de Angola, acompanhado de um cortejo compassado, levantamento de mastros e música. Esta manifestação cultural e religiosa, de influência africana, ocorre em algumas regiões do Brasil, tendo por temas a devoção a São Benedito e o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário”. Em Poços de Caldas, a tradição está ligada também aos Grupos de Caiapós, irmanados aos negros.
“A Festa de São Benedito é uma manifestação cultural repleta de significados e de grande importância para a formação da identidade de Poços de Caldas. É o momento de celebrar, de preservar e valorizar as manifestações de fé e devoção a São Benedito”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Nando Gonçalves.

Programação cultural

Data: 3 de maio (domingo) – Dia de Santa Cruz
Horário: 15h
Local: Capela de Santa Cruz (Rua Cirilo Silva, s/n – Bairro dos Funcionários, nas imediações do antigo Complexo Santa Cruz)
Abertura da Capela de Santa Cruz, benção, cortejo dos mastros e procissão com a imagem de Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela de Santa Cruz, passando pela Matriz de Nossa Senhora da Saúde até a Capela de São Benedito, na Praça Cel. Agostinho Junqueira.

Data: 11 de maio (segunda-feira) –
Retirada dos Caiapós do Mato e Dia do Caiapó
Horário: 15h
Local: Fonte dos Amores
Tradicional encenação do encontro entre negros e indígenas e cortejo pelas ruas centrais até a Capela de São Benedito.

Data: 13 de maio (quarta-feira) –
Feriado do Dia da Festa de São Benedito
Horários:
10h – Missa Conga
16h – Procissão Solene pelas ruas da região central
Local: Capela de São Benedito
(Praça Cel. Agostinho Junqueira)
Com a participação dos Ternos de Congos
e Grupos de Caiapós.

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