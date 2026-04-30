Cricket Brasil inaugura sede em prédio histórico e projeta crescimento rumo às Olimpíadas

Poços de Caldas (MG) – O Cricket Brasil inaugurou, nesta quinta-feira, dia 30, sua nova sede administrativa em Poços de Caldas. O espaço passa a funcionar no Casarão do Country Club, localizado na Rua Senador Salgado Filho, um dos imóveis históricos da cidade e que agora ganha uma nova função ligada ao esporte, à gestão, à formação de atletas e ao fortalecimento da modalidade no país.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, estaduais, representantes de confederações esportivas, embaixadores e dirigentes do esporte brasileiro. Entre os presentes esteve o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, além de Emmanuel Rego, diretor técnico do COB, presidentes de outras confederações e representantes diplomáticos da Austrália, Grã-Bretanha e Barbados.

Também estiveram presentes o prefeito Paulo Ney e vários secretários, entre eles Zélia Maria Testi Moreira, escretária de Esportes, Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, entre outros. O presidente da Câmara Municipal, vereador Douglas Dofu esteve presente. Ainda representando o Legislativo estiveram Lucas Arruda, Álvaro Cagnani, entre outros.

Para o CEO do Cricket Brasil, Matt Featherstone, a inauguração representa mais uma conquista importante dentro da trajetória de crescimento da entidade. Ele destacou que a nova sede oferece estrutura adequada para o funcionamento administrativo da confederação, que hoje conta com mais de 70 colaboradores.

“É um dia especial. A sede administrativa está em um dos prédios mais bonitos da cidade e, sem dúvida, em um dos prédios mais bonitos de qualquer confederação brasileira. Estamos muito contentes. As novidades não param, o trabalho não para e o projeto vai crescer cada vez mais”, afirmou Matt.

Segundo ele, a antiga estrutura já não comportava mais a dimensão alcançada pelo Cricket Brasil. A nova sede permitirá melhores condições de trabalho, reuniões, planejamento e atendimento às demandas da modalidade. “Hoje temos 73 funcionários. Antes, a sede era pequena, não cabia todo mundo, não tinha mesa, não tinha sala de reunião. Agora temos um local onde podemos fazer tudo. E mais do que isso: queremos dividir esse espaço com outras associações. Essa é uma sede para todo mundo”, completou.

Matt Featherstone também ressaltou que o espaço não será restrito apenas ao críquete. A proposta é que outras modalidades esportivas de Poços de Caldas possam utilizar a estrutura para reuniões, palestras e ações de organização.

“Isso não é somente críquete. Isso é esporte de Poços de Caldas. Quem faz esporte na cidade será muito bem-vindo aqui. Se amanhã o BMX, o ciclismo ou outra modalidade precisar de um espaço para reunião, será um prazer receber”, destacou.

A escolha do Casarão do Country Club também carrega forte simbolismo. O imóvel já foi ponto de encontro social, recebeu festas, casamentos e até gravações de novela. Agora, passa a abrigar a primeira sede de uma confederação brasileira instalada no Sul de Minas.

No campo esportivo, o momento também é de celebração. Matt lembrou que abril foi um mês histórico para as seleções brasileiras de críquete, com conquistas expressivas tanto no masculino quanto no feminino. “Abril foi um mês perfeito. A seleção masculina venceu o Campeonato da América Central e a seleção feminina conquistou campeonato na África. Não tem nada melhor do que isso”, afirmou.

A secretária municipal de Esportes, Zélia Maria Testi Moreira, também destacou o caráter histórico da inauguração. Para ela, o novo espaço representa a união entre patrimônio, esporte e parceria institucional. “É um símbolo histórico da nossa cidade, totalmente restaurado, seguindo tudo aquilo que é necessário para um patrimônio maravilhoso como esse. Agora está nas mãos do Cricket Brasil. A Prefeitura e a Secretaria de Esportes estão muito honradas com tudo que foi feito aqui”, declarou. Zélia reforçou ainda que Poços de Caldas tem se consolidado como referência nacional na modalidade.

“O Cricket é nosso parceiro. Isso vai elevar cada vez mais o Cricket no Brasil e o Cricket no nosso município. Como gostamos de falar, Poços de Caldas é a capital do Cricket no Brasil. É um dia muito simbólico e histórico para o esporte, para o município e para a região”, afirmou.

A presidente do Cricket Brasil, Roberta Moretti, classificou a inauguração como um marco de oportunidade e crescimento. Ela lembrou que a entidade saiu de uma estrutura pequena para uma organização robusta, com dezenas de colaboradores e planejamento voltado para competições internacionais.

“Hoje é dia de oportunidade. É o dia em que começamos, com uma estrutura como essa, a mostrar como estamos abrindo caminho dentro de Poços de Caldas. Saímos de quatro colaboradores em 2012 e hoje temos 76 colaboradores no Cricket Brasil, sendo 14 na administração”, afirmou Roberta.

Segundo a presidente, a nova sede será fundamental para o planejamento da modalidade, especialmente diante da inclusão do críquete no programa olímpico dos Jogos de Los Angeles. “Temos muito potencial. Tenho certeza de que, nos próximos três anos, até as primeiras Olimpíadas do críquete em Los Angeles, vamos ver o Cricket Brasil dar uma guinada muito grande, com as seleções feminina, masculina e sub-19”, destacou.

Roberta também ressaltou que a presença de autoridades esportivas e diplomáticas demonstra a relevância alcançada pelo críquete brasileiro. “Isso mostra a importância do críquete e o que estamos fazendo em colaboração com a comunidade e com o esporte nacional. As pessoas querem comemorar conosco esse passo”, disse.

O prefeito Paulo Ney de Castro Júnior destacou que a instalação da sede em um local nobre e histórico valoriza ainda mais o trabalho desenvolvido pelo Cricket Brasil em Poços de Caldas. “É um local histórico e nobre da nossa cidade, que valoriza ainda mais esse trabalho feito pelo Cricket em Poços de Caldas. São mais de 5 mil crianças e jovens que praticam críquete na cidade, e isso nos orgulha muito”, afirmou o prefeito.

Paulo Ney também reforçou o impacto social da modalidade, especialmente no atendimento a crianças e adolescentes. “A gente fala muito da questão esportiva, de Poços como capital do Cricket no Brasil, mas também existe a questão social. O Cricket tira muitos jovens e crianças da rua e leva para a prática esportiva. Essa é a filosofia em que acreditamos”, declarou.

Para o prefeito, iniciativas como essa devem contar com o apoio do poder público, principalmente quando ocupam espaços municipais com projetos de impacto coletivo.

“O mais importante é ocupar esses espaços com bons projetos. Aqui é um espaço nobre, dentro do clube, que pode oferecer todas as condições para o desenvolvimento do esporte”, completou.

PAULO VITOR DE CAMPOS

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