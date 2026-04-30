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Alcoa define instituições que receberão ACTIONs em 2026

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Alcoa definiu as organizações beneficiadas pelo Programa ACTION 2026, iniciativa que incentiva o voluntariado e fortalece as comunidades vizinhas às suas operações. A seleção contou com o apoio da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC) e da diretoria de operações da Alcoa em Poços de Caldas.
Ao todo, 29 propostas foram avaliadas, com prioridade para projetos voltados à educação e à geração de trabalho e renda. As quatro instituições pré-selecionadas representam os municípios de atuação da companhia na região: em Poços de Caldas (MG), o CEI Milton Ferreira Costa; em Caldas (MG), o Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente – Projeto Arco-Íris; em Divinolândia (SP), a EMEB José Pereira da Silva; e em São Sebastião da Grama.(SP), a EMEB Prof. Sylvio da Costa Neves. Realizado desde 2011, o ACTION — sigla para (Alcoanos unindo-se em nossas vizinhanças) — mobiliza colaboradores diretos, indiretos e familiares em prol de causas sociais.
“O programa fortalece o engajamento do nosso time e gera impactos concretos. Ao unir o voluntariado ao aporte do Instituto Alcoa, atendemos necessidades pontuais e promovemos melhorias alinhadas à realidade de cada comunidade”, destaca Fabio Costa, Supervisor de Gestão Social e Relações Comunitárias.
Para a conclusão do processo, as organizações devem apresentar a documentação exigida para validação do Instituto Alcoa. Após a execução da atividade voluntária e o cumprimento dos requisitos, cada instituição receberá uma doação de R$ 15 mil.

Sobre a Alcoa Brasil
Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e responsabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); dois escritórios: São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 10 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Sobre o Instituto Alcoa
Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.
Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

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