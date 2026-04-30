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Quinta rodada da Copa Verde de Futsal é marcada por equilíbrio na Caldense

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – A noite da última terça-feira (28) foi bastante agitada na sede da Associação Atlética Caldense, que recebeu mais uma rodada da Copa Verde de Futsal no ginásio Dr. Ronaldo Junqueira. Em sua quinta rodada, o torneio, que presta homenagem a renomados técnicos da década de 1970 da Veterana, voltou a atrair associados espectadores, proporcionando jogos intensos, equilibrados e de alto nível técnico.
Abrindo a rodada, Airton Diogo e Juquita protagonizaram um confronto eletrizante, que terminou empatado em 3 a 3. Rafael Nem foi o destaque do Airton Diogo, balançando as redes duas vezes, enquanto Rodrigo Professor também deixou o seu. Pelo lado do Juquita, Mota brilhou ao marcar os três gols da equipe.
Na partida seguinte, o equilíbrio permaneceu em quadra. Claudino Rodrigues e Orlando Fantoni empataram em 4 a 4 em mais um duelo cheio de muitas emoções. Jimmy e Buiu contribuíram com um gol cada, enquanto Léo Caixeta anotou dois para o Claudino Rodrigues. Já pelo Orlando Fantoni, Pamonha marcou três tentos e Tony converteu um gol, no empate.
Entre os destaques individuais da rodada, Mota, do Juquita, e Tony, do Orlando Fantoni, tiveram atuações de grande relevância em suas partidas.
Fora da quadra a torcida novamente marcou presença. Associados compareceram às arquibancadas, acompanhando de perto partidas emocionantes e ajudando a criar um ambiente de incentivo e integração. Mais do que a competição em si, a Copa Verde de Futsal reafirma seu papel na valorização da história do clube, resgatando a tradição do futsal e homenageando figuras importantes do esporte. O torneio segue como um elo entre gerações, celebrando o legado de nomes que marcaram o cenário esportivo alviverde.

TIMES

AIRTON DIOGO
Rafael Nem, Muleta, Chiquinho, Jabá, Molina, Rodrigo Professor, Cancian, Beto, Vavá, Fábio Soares e Patrick.

JUQUITA
Mota, Boca, Francelmo, Marcelo BV, Claudinei Contador, Naoto, Pajim, Osvaldo e Xavier.

CLAUDINO RODRIGUES
Léo Caixeta, Buiu, Jimmy, Marcinho Mac, Danilo Alterdata, Diego Burguer e Diogão.

ORLANDO FANTONI
Pastor, Tony, Pamonha, Carioca, Marcelo Limão, Fabão, Francisco Prado, Tinho Chico, Leandro e Alessandro.

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