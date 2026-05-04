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Ação rápida da GCM evita furto de fiação e garante prisão em flagrante no centro

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – Uma ação integrada entre a Guarda Civil Municipal e um agente de trânsito resultou na prisão em flagrante de um homem na manhã deste domingo (3), na Rua Pernambuco.
O suspeito foi abordado enquanto transportava cerca de 14 metros de fio de cobre, além de uma faca de serra. Durante as diligências, os agentes identificaram danos recentes em um padrão de energia de imóvel público, com fiação exposta, o que indica tentativa de furto.
Diante das evidências, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial para as providências legais.

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