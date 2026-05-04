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Discussão entre irmãos termina em tentativa de homicídio no São Bento

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – Uma ocorrência de tentativa de homicídio mobilizou equipes policiais no bairro São Bento, após uma briga envolvendo familiares em via pública.
Segundo informações apuradas no local, dois irmãos, de 29 e 27 anos, se desentenderam por conta de um impasse relacionado à guarda de um cachorro, o que evoluiu para agressões físicas. Durante o conflito, um deles sacou um revólver calibre .32 e passou a agredir o outro com coronhadas. Em meio à luta, o irmão conseguiu tomar a arma e efetuou três disparos, atingindo a cabeça e os punhos do autor inicial.
Ambos os envolvidos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, sem risco de morte, conforme avaliação inicial.
Durante as diligências, a arma de fogo foi localizada no interior de um veículo VW Gol, de cor branca, que teria sido utilizado na tentativa de fuga e estava estacionado em uma rua próxima ao Hospital Municipal Margarita Morales.
A Perícia Técnica foi acionada e realizou os trabalhos tanto no local da ocorrência quanto no veículo onde a arma foi encontrada.
O caso segue sob investigação, e os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.

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