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GCM detém homem com simulacro de arma em apoio à Polícia Civil

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – Um homem de 36 anos foi detido na tarde de sábado (2) após ser flagrado com um simulacro de arma de fogo no bairro Aparecida.
De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada por um policial civil que relatou a presença de um indivíduo armado nas imediações da Rua Nossa Senhora Aparecida. Imediatamente, os agentes se deslocaram até o local e realizaram a abordagem em conjunto.
Durante a ação, foi encontrado com o suspeito um simulacro de pistola. O homem, natural de Poços de Caldas, é morador em situação de rua.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

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