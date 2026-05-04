Guarda Civil Municipal recupera veículo roubado e clonado na rua Ceará

Poços de Caldas, MG – A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou, na tarde de sábado (2), um veículo roubado e clonado durante patrulhamento na área central da cidade.

De acordo com a ocorrência, por volta das 14h15, integrantes do Grupamento de Motociclistas identificaram um Jeep Renegade estacionado na Rua Assis Figueiredo, no cruzamento com a Rua Ceará. O veículo apresentava características compatíveis com alerta da “muralha digital”, indicando possível clonagem, com placas de Jacareí (SP).

Durante a abordagem, os agentes confirmaram a irregularidade. Após verificação dos sinais identificadores, como chassi e motor, constatou-se que o automóvel era originalmente emplacado em Poços de Caldas e possuía registro de roubo ocorrido em 2025, nas proximidades da PUC.

O condutor, um mecânico residente na cidade, relatou ter adquirido o veículo há cerca de um ano por meio de negociação via redes sociais. Segundo ele, o pagamento teria sido feito com a entrega de outro automóvel, no valor de R$ 28 mil, além de R$ 5 mil em dinheiro e parcelas mensais de R$ 1 mil. Ainda conforme o relato, o suposto vendedor deixou de manter contato e não foi mais localizado.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e supressão de identificação veicular. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O veículo foi removido para um pátio credenciado, onde passará por perícia antes de ser devolvido ao proprietário.