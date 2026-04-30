Caldense participará da 46ª OLIMTRA

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense estará presente na 46ª Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra), que tem abertura oficial marcada para esta sexta-feira, 1º de maio, no Parque Municipal Antônio Molinari, em Poços de Caldas. O evento contará com desfile das delegações a partir das 9h e a tradicional corrida rústica, com largada às 7h30, além da Festa do Trabalhador, que reúne atrações para o público ao longo do dia.

A edição de 2026 registra um marco histórico, com a participação de 54 empresas — o maior número já registrado na competiçaão. Ao longo de todo o mês de maio, as disputas serão realizadas em diversos espaços esportivos da cidade, consolidando a Olimtra como um dos principais eventos esportivos e de integração entre trabalhadores da região.

Representando suas cores, a Caldense terá participação expressiva em diversas modalidades, reforçando sua tradição esportiva e o envolvimento com a comunidade. O clube estará presente em disputas como tênis de campo, futsal, vôlei, basquete, handebol e futebol society, além de modalidades de areia como vôlei de praia e futevôlei. Também competirá em esportes de mesa e recreativos, como truco, dominó, pebolim, futebol de mesa, tênis de mesa e sinuca, e em modalidades tradicionais como bocha, malha e peteca.