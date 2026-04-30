Sub-16 feminino enfrenta forte equipe e ganha experiência em jogo pela ARB

Poços de Caldas, MG – A equipe feminina sub-16 de basquete entrou em quadra nesta quarta-feira 29/4 pela ARB, em partida disputada na cidade de Casa Branca, enfrentando as donas da casa. Apesar do revés por 52 a 39, o confronto foi marcado por bom nível técnico e importante experiência para o grupo.

O duelo colocou frente a frente uma equipe em formação e um adversário de alto nível, atual campeão das ligas do interior de São Paulo na última temporada. Diante desse cenário, a partida serviu como parâmetro competitivo relevante, permitindo avaliar o desempenho coletivo e a evolução das atletas.

Mesmo com a derrota, o time demonstrou organização, empenho e momentos consistentes ao longo do jogo, aspectos considerados positivos pela comissão técnica. A participação em jogos desse nível reforça o processo de desenvolvimento das jogadoras e contribui para o amadurecimento da equipe ao longo da competição.