BMX de Poços de Caldas conquista pódios e se destaca no Campeonato Paulista

Poços de Caldas (MG) – A Associação Poços-caldense de BMX teve uma atuação de destaque na 2ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, realizada neste fim de semana em São José dos Campos. Em uma competição marcada pelo alto nível técnico e disputas acirradas, os atletas da cidade demonstraram talento, garra e consistência, garantindo importantes resultados.

O principal destaque ficou por conta do jovem Gabriel, que brilhou na categoria Boys 11 ao conquistar a 2ª colocação. Com desempenho seguro e velocidade na pista, o atleta levantou a torcida e confirmou o potencial das novas gerações do BMX poços-caldense.

Outro resultado expressivo veio com Thiago Ramos, que assegurou o 3º lugar na categoria Junior Men. O atleta apresentou regularidade ao longo das baterias e garantiu presença no pódio com uma performance sólida.

Na categoria 45/49, Bernardo Cruise também representou bem a equipe ao avançar até a final e terminar entre os oito melhores competidores, enfrentando adversários experientes e de alto nível.

Os resultados reforçam o crescimento da modalidade em Poços de Caldas e evidenciam o trabalho desenvolvido pela associação, que vem investindo na formação de atletas e na preparação para competições de grande porte.

-Com o desempenho positivo, a equipe segue motivada para as próximas etapas do calendário, mantendo o objetivo de elevar ainda mais o nome de Poços de Caldas no cenário do BMX paulista.

A Associação Poços-caldense de BMX conta com o apoio de Frigonosa, 3D Móveis Planejados e Néctar Sabor e Saúde.