23:24 - Quinta-Feira, 30 de Abril de 2026

-

23:24 - Quinta-Feira, 30 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-bmx-de-pocos-de-caldas-conquista-podios-e-se-destaca-no-campeonato-paulista-30-04-26

BMX de Poços de Caldas conquista pódios e se destaca no Campeonato Paulista

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas (MG) – A Associação Poços-caldense de BMX teve uma atuação de destaque na 2ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, realizada neste fim de semana em São José dos Campos. Em uma competição marcada pelo alto nível técnico e disputas acirradas, os atletas da cidade demonstraram talento, garra e consistência, garantindo importantes resultados.
O principal destaque ficou por conta do jovem Gabriel, que brilhou na categoria Boys 11 ao conquistar a 2ª colocação. Com desempenho seguro e velocidade na pista, o atleta levantou a torcida e confirmou o potencial das novas gerações do BMX poços-caldense.
Outro resultado expressivo veio com Thiago Ramos, que assegurou o 3º lugar na categoria Junior Men. O atleta apresentou regularidade ao longo das baterias e garantiu presença no pódio com uma performance sólida.
Na categoria 45/49, Bernardo Cruise também representou bem a equipe ao avançar até a final e terminar entre os oito melhores competidores, enfrentando adversários experientes e de alto nível.
Os resultados reforçam o crescimento da modalidade em Poços de Caldas e evidenciam o trabalho desenvolvido pela associação, que vem investindo na formação de atletas e na preparação para competições de grande porte.
-Com o desempenho positivo, a equipe segue motivada para as próximas etapas do calendário, mantendo o objetivo de elevar ainda mais o nome de Poços de Caldas no cenário do BMX paulista.
A Associação Poços-caldense de BMX conta com o apoio de Frigonosa, 3D Móveis Planejados e Néctar Sabor e Saúde.

Leia Também

Foto - Divulgação

Com recorde de inscrições, Olimpíada dos Trabalhadores começa nesta sexta-feira

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (1º), acontece a abertura da 46ª Olimpíada dos Trabalhadores – Olimtra no Parque Municipal Antonio Molinari, na zona oeste de Poços de Caldas.

foto-cricket-brasil-inaugura-sede-em-predio-historico-e-projeta-crescimento-rumo-as-olimpiadas-03-04-26

Cricket Brasil inaugura sede em prédio histórico e projeta crescimento rumo às Olimpíadas

30/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O Cricket Brasil inaugurou, nesta quinta-feira, dia 30, sua nova sede administrativa em Poços de Caldas. O espaço passa a funcionar no Casarão do Country

foto-associacao-sementes-do-futuro-vive-nova-fase-acumula-titulos-e-amplia-projeto-social-30-04-26

Associação Sementes do Futuro vive nova fase, acumula títulos e amplia projeto social

30/04/2026

Poços de Caldas (MG) – A Associação Sementes do Futuro atravessa um momento de renovação e fortalecimento institucional. Sob a presidência de Pedro Henrique Ferreira Fiorderize, a entidade inicia um

foto-projetos-cricket-30-04-2026

Projetos de cricket reúnem mais de 400 crianças em competição entre projetos

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – O cricket segue ganhando força como ferramenta de inclusão e formação social no município. Na manhã desta quarta-feira, 29, cerca de 430 crianças participaram da

foto-jogos-escolares-30-04-2026

Jogos Escolares têm seletivas de basquete 3×3, vôlei de areia e tênis de mesa

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – Entre esta quinta-feira (30) e a próxima segunda (4) acontecem seletivas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em três modalidades. Alunos das escolas locais

foto-copa-verde-futsal-30-04-2026

Quinta rodada da Copa Verde de Futsal é marcada por equilíbrio na Caldense

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – A noite da última terça-feira (28) foi bastante agitada na sede da Associação Atlética Caldense, que recebeu mais uma rodada da Copa Verde de Futsal

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco