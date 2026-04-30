GCM aborda veículo suspeito de furto vindo de Pouso Alegre em Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas abordou, na tarde desta quarta-feira (30), um veículo suspeito de envolvimento em furto ocorrido na cidade de Pouso Alegre.

De acordo com as informações, por volta das 13h, a Central de Monitoramento da GCM recebeu comunicado da Polícia Militar de Pouso Alegre informando que ocupantes de um veículo VW/Gol teriam furtado roupas em uma loja e seguido em direção a Poços de Caldas.

Com base nas características e na placa do automóvel, foi realizado o monitoramento por meio do sistema Muralha Digital. Por volta das 15h, o veículo foi identificado entrando no município, momento em que as equipes da GCM foram acionadas e passaram a acompanhar o trajeto em tempo real.

A abordagem ocorreu em um posto de combustíveis nas proximidades de um shopping da cidade. Segundo a GCM, o condutor ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos agentes.

No interior do veículo estavam três ocupantes — dois homens e uma mulher, com idades entre 24 e 25 anos, residentes em Resende (RJ). Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que todos possuem antecedentes por crimes como estelionato, furto e roubo, porém não havia mandados de prisão em aberto.

Durante as buscas no automóvel, nenhum material ilícito foi localizado, tampouco as roupas supostamente furtadas. O veículo, com placas de Belford Roxo (RJ), apresentava irregularidades no licenciamento. Após vistoria, que não apontou registro de furto ou roubo, o carro foi removido para um pátio credenciado. Os suspeitos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, liberados. Conforme informado pela Polícia Militar de Pouso Alegre, representantes da loja não manifestaram interesse em registrar ocorrência formal nem realizar o reconhecimento dos envolvidos.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária também prestaram apoio à ocorrência, auxiliando nas buscas e na verificação do veículo.