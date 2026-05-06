MG emplaca mais de 267 mil veículos

Uberlândia, MG – Minas Gerais emplacou 267.572 veículos entre janeiro e abril de 2026, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O volume representa crescimento de 36% em relação ao mesmo período de 2025, quando o Estado havia contabilizado 196.559 unidades comercializadas. O resultado mantém o mercado automotivo mineiro em ritmo acelerado neste início de ano, impulsionado principalmente pelas vendas de carros de passeio e comerciais leves. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/minas-gerais-emplaca-267-mil-veiculos-2026/

Itaúna promove apoio ao empreendedor

A Prefeitura de Itaúna realiza, neste sábado (09), o projeto “Conexão Empreendedora” durante a Feira da Agricultura Familiar. O evento acontece na Praça Celi, no bairro Pio XII, das 08h às 11h. A iniciativa visa fortalecer a economia local oferecendo suporte técnico para Microempreendedores Individuais (MEI), orientações sobre linhas de crédito, registro de marcas e emissão de certificado digital. Além do foco empresarial, o público poderá contar com o “Vacimóvel” para imunização contra a gripe (Influenza) e a comercialização de produtos frescos produzidos na região. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/prefeitura-de-itauna-promove-acao-de-apoio-ao-empreendedor-e-vacinacao-neste-sabado

HMC realiza procedimentos inéditos

O Hospital Márcio Cunha (HMC) deu mais um passo importante no avanço da cardiologia de alta complexidade ao realizar, no último mês, dois procedimentos inéditos em seu serviço de Hemodinâmica. As iniciativas reforçam a incorporação de tecnologias de ponta e protocolos modernos voltados ao diagnóstico preciso e ao tratamento de doenças cardiovasculares. Entre os destaques está a realização da Oclusão Percutânea do Apêndice Atrial Esquerdo (LAAO), procedimento minimamente invasivo feito com o uso do dispositivo Watchman. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/hospital-marcio-cunha-realiza-procedimentos-ineditos-e-amplia-inovacao-em-cardiologia-intervencionista/

Audiência suspende ação sobre greve

A greve dos professores da rede municipal de Uberaba entrou em uma nova etapa após audiência de conciliação realizada nesta semana, no processo movido pela Prefeitura contra o movimento. De acordo com atualização divulgada pelo Sindemu, houve acordo para suspensão do processo por 30 dias, período em que as negociações serão retomadas entre as partes. Pelo encaminhamento definido na audiência, o Município deve apresentar documentos sobre a situação orçamentária, especialmente relacionados à viabilidade de reajuste do vale-alimentação. O sindicato, por sua vez, já havia apresentado anteriormente o impacto financeiro da proposta de correção de 3,9% no benefício. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/audiencia-suspende-ac-o-sobre-greve-dos-professores-por-30-dias-1.620882

Projeto Cria Forte avança na Expô Janaúba

A Expô Janaúba 2026 reforça, mais uma vez, seu papel estratégico para o fortalecimento do agronegócio no Norte de Minas Gerais ao sediar mais uma edição do Projeto Cria Forte. A iniciativa vem ganhando destaque entre produtores rurais por promover avaliação técnica rigorosa e contribuir diretamente para o aprimoramento da pecuária regional. Voltado à qualificação dos rebanhos, o projeto tem como principal objetivo analisar o desempenho dos animais por meio de indicadores técnicos, oferecendo dados concretos que auxiliam os pecuaristas na tomada de decisões. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/projeto-cria-forte-avanca-na-expo-janauba-2026/

Varginha ganha área para parque

O município de Varginha recebeu a doação de uma área de mais de 44 mil metros quadrados coberta por mata natural, caracterizada como remanescente de Mata Atlântica. O terreno é avaliado em mais de R$ 1,2 milhão. A área fica localizada na Barra do Palmela, região próxima à divisa com o município de Três Corações. O doador é o professor e sociólogo Argemiro Procópio Filho. Com a doação, o município ficará responsável por manter a preservação integral da mata nativa, além de promover ações de manutenção, conservação e proteção do espaço. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/noticias/noticias-de-varginha/varginha-ganha-area-de-mata-atlantica-para-parque-ecologico/

Centro de Imagens do Hospital ampliado

A tecnologia a serviço da Medicina é realidade no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas. Com a aplicação de recursos constantes, o Centro de Imagens tornou-se referência para a população regional, estimada em 450 mil habitantes. A unidade oferece tratamentos em ortopedia, geriatria, ginecologia, urologia, cirurgia clínica, cardiologia entre outras áreas sensíveis da saúde. Em 2026, foram realizados 331 atendimentos, em fevereiro 256 e em abril o número subiu para 263. (Diário Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/centro-de-imagens-do-hospital-nossa-senhora-das-gracas

Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br