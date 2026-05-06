Olimpíada dos Trabalhadores agita a cidade com jogos em vários locais

Poços de Caldas, MG – A 46ª Olimpíada dos Trabalhadores – Olimtra está agitando Poços de Caldas com competições em vários locais ao longo da semana.
Nesta quinta (7), o handebol feminino agita a quadra do ginásio Issa Sarraf, no Country Club, a partir das 19h30. No mesmo horário, tem futsal masculino no ginásio Arthur Mendonça Chaves e no Miguel Zanetti, no Nova Aurora.
Ainda nesta quinta, o Clube Nikkey sedia o pebolim a partir das 19h30. E na sexta (8), tem vôlei feminino no Juca Cobra e basquete masculino na Cascatinha, também a partir das 19h30.
Organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, a Olimpíada dos Trabalhadores começou no dia 1º. Este ano, 54 empresas e instituições estão participando, número recorde, reunindo mais de mil atletas trabalhadores.