Campeonato Interbairros retorna no dia 16

Poços de Caldas, MG – O Campeonato Interbairros de Futebol de Campo chegou às quartas de final. As partidas acontecem nos dias 16 e 23 deste mês no estádio municipal Benedito Bandola de Oliveira, o Bandolão, na zona oeste de Poços.

Ao longo da temporada 2026, os times dos bairros têm mostrado alto nível técnico. O Interbairros é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Liga Poçoc-scaldense de Futebol (LPF) e a Associação de Árbitros de Poços de Caldas (AAPC).

As semifinais estão marcadas para o dia 30. Já a data da final será divulgada em breve.

Programação

Dia 16 – Sábado

Bandolão

15h30 – Maria Imaculada x Chiqueirão

18h – São Sebastião x Quissisana

Dia 23 – Sábado

15h30 – Maria Imaculada 3R x Santa Augusta

18h – Country Club x São Bento