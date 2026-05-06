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Campeonato Interbairros retorna no dia 16

Data da Publicação:

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – O Campeonato Interbairros de Futebol de Campo chegou às quartas de final. As partidas acontecem nos dias 16 e 23 deste mês no estádio municipal Benedito Bandola de Oliveira, o Bandolão, na zona oeste de Poços.
Ao longo da temporada 2026, os times dos bairros têm mostrado alto nível técnico. O Interbairros é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Liga Poçoc-scaldense de Futebol (LPF) e a Associação de Árbitros de Poços de Caldas (AAPC).
As semifinais estão marcadas para o dia 30. Já a data da final será divulgada em breve.

Programação

Dia 16 – Sábado
Bandolão
15h30 – Maria Imaculada x Chiqueirão
18h – São Sebastião x Quissisana

Dia 23 – Sábado
15h30 – Maria Imaculada 3R x Santa Augusta
18h – Country Club x São Bento

 

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