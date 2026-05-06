Sexta rodada da Copa Verde de Futsal tem partidas equilibradas na Caldense

Poços de Caldas, MG – A noite da última terça-feira (05) foi de muita movimentação na sede da Associação Atlética Caldense. O ginásio Dr. Ronaldo Junqueira recebeu mais uma rodada da Copa Verde de Futsal, que chegou à sua sexta etapa reunindo associados e torcedores para acompanhar confrontos disputados e de bom nível técnico. A competição presta homenagem a importantes treinadores da década de 1970 da Veterana.

No primeiro jogo da rodada, a equipe de Jair Bala goleou Airton Diogo por 9 a 1. Fred Lima marcou quatro vezes, Noronha balançou as redes em duas oportunidades e Kain completou o placar com três gols. Cancian fez o gol de honra de Airton Diogo.

Na sequência, Carlos Alberto e Juquita protagonizaram um confronto bastante equilibrado, terminando empatados em 5 a 5. Pelo Carlos Alberto, Danilo Bernardes e Eduardo fizeram um gol cada, enquanto Charlinho anotou três vezes. Do outro lado, Michel e o goleiro Xavier também deixaram suas marcas, e Mota foi responsável pelos outros três gols da equipe.

Entre os destaques individuais da rodada, Kakain, da equipe Jair Bala, e Danilo Bernardes, do Carlos Alberto, tiveram participações decisivas e contribuíram de forma importante para o desempenho de seus times.

Fora das quatro linhas, a presença da torcida voltou a ser um ingrediente especial da noite. Os associados compareceram, acompanharam partidas emocionantes e ajudaram a criar um ambiente de incentivo, confraternização e integração.

TIMES

AIRTON DIOGO – Rafael Nem, Muleta, Chiquinho, Chuterinha, Jabá, Molina, Rodrigo Professor, Cancian, Beto, Vavá, Fábio Soares e Patrick.

JAIR BALA – Canhoto, Noronha, Thiago Vieira, Marquinho JM, Uerly, Fred Lima, Kakain, Geovâno, Thiago Dias e Marcinho.

CARLOS ALBERTO – Doguinha, Fabrício, Danilo Bernardes, Curiri, Contini, Sílvio César, Charlinho, Eduardo, Wanderson Carioca e Diogão.

JUQUITA – Mota, Boca, Francelmo, Marcelo BV, Claudinei Contador, Naoto, Pajim, Osvaldo, Michel e Xavier.