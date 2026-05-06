Idosa perde R$ 50 mil em golpe do namoro e PROCON/Poços faz alerta à população

Poços de Caldas, MG – Uma mulher de 69 anos procurou o PROCON nesta terça-feira (05), para denunciar que foi vítima do chamado “golpe do namoro”, após perder cerca de R$ 50 mil.

Segundo o relato, a consumidora manteve, por mais de seis meses, contato diário e de cunho amoroso com golpistas que se passavam por celebridades internacionais, como os atores Kevin Costner, Sandra Bullock, Keanu Reeves e Shah Rukh Khan.

Durante as conversas, os supostos atores teriam proposto uma parceria para a venda de produtos importados de alto valor, o que levou a vítima a realizar diversos depósitos em contas indicadas pelos golpistas, totalizando cerca de R$ 50 mil. Parte desse valor, inclusive, foi obtida por meio de um empréstimo de aproximadamente R$ 27 mil.

Ainda de acordo com a vítima, também foi solicitado o desbloqueio de cartões de crédito para custear uma suposta viagem dos envolvidos ao Brasil.

Ao começar a desconfiar da situação, a mulher afirmou ter sido contatada por um suposto agente do FBI, que exigia o pagamento de R$ 16 mil para dar continuidade a uma investigação, o que reforçou a suspeita de fraude.

Somente neste momento ela decidiu procurar o PROCON, que orientou a vítima a registrar boletim de ocorrência junto às autoridades policiais.

Segundo o órgão, todas as conversas ocorreram em língua inglesa, sendo que a consumidora utilizava ferramentas de tradução para se comunicar.

Este é o quinto caso desse tipo registrado pelo PROCON, o que acende um alerta para os riscos de manter contato com desconhecidos pelas redes sociais, especialmente quando há pedidos de dinheiro ou compartilhamento de dados pessoais. Os outros registros foram feitos ao longo do ano passado, e juntos já somam prejuízos que se aproximam de meio milhão de reais.

O PROCON reforça a importância de desconfiar de promessas de relacionamento rápido, propostas financeiras vantajosas e solicitações de transferências, orientando a população a nunca enviar dinheiro ou fornecer informações pessoais a pessoas desconhecidas.

Para dúvidas e orientações, o PROCON disponibiliza os telefones (35) 3697-3331, 3697-5333 e 3697-5330, além do WhatsApp (35) 98431-9466.