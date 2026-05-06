22:41 - Quarta-Feira, 06 de Maio de 2026

-

22:41 - Quarta-Feira, 06 de Maio de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-camara-dos-deputados-aprova-fundo-de-ate-r-5-bilhoes-para-minerais-criticos-06-05-26

Câmara dos Deputados aprova fundo de até R$ 5 bilhões para minerais críticos

Data da Publicação:

06/05/2026

Agência Brasil – A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6), em votação simbólica, o texto base do projeto de Lei (PL) 2780/24, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). O projeto prevê, entre outros pontos, a criação de um comitê ou conselho responsável por definir quais são os minerais críticos e estratégicos do país.
Também estão previstos incentivos governamentais e prioridade de licenciamento para projetos do setor.
Os deputados aprovaram um texto substitutivo apresentado pelo relator, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Os congressistas analisam agora destaques para alterar trechos do projeto.
O comitê criado pelo projeto será vinculado ao Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE), órgão de assessoramento presidencial sobre a formulação de políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento do setor mineral.
Pela proposta, o comitê será responsável por analisar e homologar a mudança de controle societário, direta ou indireta, de mineradoras que atuam em áreas com minerais críticos e estratégicos.

Fundo
A proposta aprovada cria um Fundo Garantidor da Atividade Mineral (Fgam) com aporte de R$ 2 bilhões da União para garantir empreendimentos e atividades vinculados à produção de minerais críticos e estratégicos. O montante do fundo pode chegar a R$ 5 bilhões.
O fundo somente poderá apoiar projetos considerados prioritários no âmbito da política, atribuição que caberá ao CMCE.
Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que estão dispersos na natureza, o que dificulta a extração, sendo essenciais para turbinas eólicas, smartphones, carros elétricos e sistemas de defesa.

Soberania
Durante a discussão da proposta, um dos pontos polêmicos foi a soberania do país sobre a exploração e beneficiamento desses minerais, considerados estratégicos para o país.
Com cerca de 21 milhões de toneladas, a reserva brasileira de terras raras é a segunda maior já mapeada no mundo, ficando atrás apenas da China, que detém aproximadamente 44 milhões de toneladas. Porém, apenas cerca de 25% do território nacional foi mapeado, o que indica um enorme potencial ainda desconhecido.
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que faltou ao projeto elementos para assegurar o desenvolvimento do país, inclusive com a criação de uma empresa estatal responsável por garantir a agregação de valor na exploração desses minerais.
“É preciso que a soberania nacional e os interesses nacionais estejam muito concretos na lei”, criticou a deputada ao apontar que a proposta não estabelece regras claras sobre os percentuais de participação de capital estrangeiro na exploração desses minerais.
“A lei precisa deixar claro até onde o capital estrangeiro pode ou não intervir nos interesses brasileiros. Estamos tratando aqui de uma área absolutamente estratégica para o desenvolvimento no século XXI”, afirmou.
Segundo ela, o texto não estabelece percentuais sobre o limite do capital estrangeiro.
Atualmente há apenas uma mina de terras raras em operação no país: a Serra Verde, em Minaçu, em Goiás, que funciona desde 2024. A mineradora foi comprada pela norte-americana USA Rare Earth, por cerca de US$ 2,8 bilhões.
A compra foi questionada por deputados do Psol, que pediram à Procuradoria-Geral da República (PGR) a anulação da venda da Serra Verde. A compra também foi criticada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, que afirmou que a iniciativa do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, avança sobre temas de competência da União.
O deputado Arnaldo Jardim defendeu que o projeto assegura que a exploração e a transformação desses minerais dentro do Brasil preserva a soberania.
Segundo ele, o texto limita as vendas do minério bruto. O objetivo é que o país não seja apenas exportador de matéria-prima e passe a atuar no desenvolvimento tecnológico.
“Consolida-se, assim, um marco legal robusto para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos e estratégicos, condição essencial para que o Brasil aproveite a janela de oportunidade global aberta pela transição energética”, argumentou.
Após o debate, o relator incluiu no texto a previsão de realização de consulta e o consentimento prévio, livre e informado aos povos e comunidades tradicionais e povos indígenas diretamente ou indiretamente afetados por projetos extrativos, povos e comunidades tradicionais e povos indígenas afetados direta ou indiretamente por projetos extrativos, em referência à Convenção n 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Leia Também

foto-idosa-perde-r-50-mil-em-golpe-do-namoro-e-procon-pocos-faz-alerta-a-populacao-06-05-26

Idosa perde R$ 50 mil em golpe do namoro e PROCON/Poços faz alerta à população

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – Uma mulher de 69 anos procurou o PROCON nesta terça-feira (05), para denunciar que foi vítima do chamado “golpe do namoro”, após perder cerca de

foto-secretario-destaca-avanco-das-obras-do-cetas-e-detalha-intervencoes-em-mobilidade-e-esporte-06-05-26

Secretário destaca avanço das obras do CETAS e detalha intervenções em mobilidade e esporte

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Paulo Henrique Gonçalves Ribeiro, detalhou em entrevista ao Mantiqueira o andamento de importantes obras em execução no

foto-pocos-participa-de-encontro-estadual-sobre-inovacao-e-destaca-combate-a-burocracia-na-gestao-publica-06-05-26

Poços participa de encontro estadual sobre inovação e destaca combate à burocracia na gestão pública

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas marcou presença, na última segunda-feira (4), em Belo Horizonte, na 3ª edição do Inova Municípios, iniciativa do Governo de

foto-sindrome-rara-06-05-2026

Família pede ajuda para tratamento de adolescente diagnosticada com síndrome rara

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – A família da jovem Isadora Majeau Dolabella, de apenas 13 anos, está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento da adolescente, diagnosticada

foto-motociclista-acidente-06-05-2026

Motociclista fica gravemente ferido em acidente na LMG-880, em Poços de Caldas

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – Um sinistro de trânsito com vítima foi registrado na tarde desta terça-feira (5), por volta das 12h30, no km 77 da rodovia LMG-880, em Poços

foto-dme-rede-eletrica-06-05-2026

DME abre licitação para implantação de rede elétrica subterrânea na Rua Junqueiras

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – As empresas DME Distribuição S.A. – DMED e DME Energética S.A. anunciaram a abertura de licitação para contratação de empresa especializada na execução de Rede

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco