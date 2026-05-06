Poços participa de encontro estadual sobre inovação e destaca combate à burocracia na gestão pública

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas marcou presença, na última segunda-feira (4), em Belo Horizonte, na 3ª edição do Inova Municípios, iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Prodemge, voltada à modernização da gestão pública municipal.

O prefeito Paulo Ney esteve presente no encontro, que reuniu gestores de diversas cidades mineiras para debater soluções tecnológicas, inteligência artificial, governança de dados e estratégias para tornar os serviços públicos mais eficientes e acessíveis à população.

Durante a participação, o prefeito destacou a importância de enfrentar a burocracia como um dos principais desafios da administração pública. “A burocracia ainda é um dos grandes entraves do poder público e enfrentá-la é essencial para melhorar a vida das pessoas. O que todo gestor busca são ferramentas que simplifiquem processos, agilizem atendimentos e aproximem o cidadão dos serviços públicos”, afirmou.

Paulo Ney também ressaltou a relevância do encontro como oportunidade para conhecer soluções desenvolvidas pelo Governo do Estado e compartilhar experiências bem-sucedidas de Poços de Caldas. “Estamos em Belo Horizonte acompanhando a apresentação de diversas ferramentas que auxiliam os municípios a superar esses desafios, além de apresentar cases que já vêm sendo aplicados em nossa cidade”, completou.

O evento integra o programa “Cidades do Futuro” e apresentou iniciativas como o SEI!MG, sistemas de automação de processos, plataformas de ouvidoria e soluções voltadas à digitalização dos serviços públicos, com foco na eficiência administrativa e na melhoria do atendimento ao cidadão.

A participação de Poços de Caldas reforça o compromisso da atual gestão com a inovação, a modernização administrativa e a busca contínua por soluções que impactem positivamente a vida da população.