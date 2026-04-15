Poços de Caldas lança pedra fundamental da Poçostec no Distrito Industrial

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta terça-feira (14), Poços de Caldas deu mais um passo importante rumo ao fortalecimento do desenvolvimento econômico com o lançamento da pedra fundamental da Poçostec, no Distrito Industrial.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Paulo Ney, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, do vereador Welington Guimarães (Paulista) e diretores do Grupo Poçostec, entre eles o presidente Paulo Roberto Sales e o CEO Paulo Roberto Sales Jr..

Sediado em Poços de Caldas, o Grupo Poçostec possui 48 anos de atuação e é referência nas áreas de engenharia, usinagem CNC e caldeiraria industrial, atendendo clientes em todo o território nacional com excelência, qualidade e confiabilidade. Atualmente, a empresa conta com cerca de 220 colaboradores e projeta a ampliação desse quadro nos próximos anos.

Como parte de seu plano de expansão, o grupo realizará um investimento de R$ 35 milhões, com previsão de conclusão das obras em até três anos. O projeto prevê a construção de uma nova sede com aproximadamente 12 mil metros quadrados de área construída, equipada com um moderno parque fabril.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, destacou a importância do apoio ao setor produtivo. “Mais de 70% das empresas instaladas aqui têm origem em Poços, o que mostra a responsabilidade desse crescimento. Nosso papel é apoiar quem investe, acredita e contribui com o futuro do município”, afirmou.

Na sequência, representantes do Grupo Poçostec ressaltaram o momento de transformação da empresa. O diretor-presidente, Paulo Roberto Sales, destacou. “Me sinto honrado em ser um dos precursores dessa história. Hoje é a concretização de um sonho. Essa primeira etapa se encerra com muito trabalho e dedicação, abrindo caminho para um novo ciclo de crescimento e inovação”. Já o CEO, Paulo Roberto Sales Jr, enfatizou que o investimento marca uma nova fase, com geração de empregos, valorização da mão de obra local, com expectativa de ampliação para até 250 colaboradores, e mais eficiência logística para atender as demandas industriais da região.

O prefeito Paulo Ney destacou a importância de valorizar empresas locais e incentivar sua expansão. “Estamos celebrando um investimento na ordem de R$ 35 milhões de uma empresa que já é da nossa cidade e que continua crescendo. A Poçostec é um exemplo de desenvolvimento, gerando empregos, renda e novas oportunidades”, afirmou.

O descerramento da placa marcou oficialmente o início das obras, simbolizando mais um avanço significativo para a economia local. Para representar o nascimento de um novo ciclo da empresa, também foi realizado o plantio de uma muda de ipê, reforçando o compromisso com o futuro e o crescimento sustentável.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento, a geração de oportunidades e a construção de uma cidade cada vez mais próspera para todos.