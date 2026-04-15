Sem apoio, projeto social de judô consegue vaga inédita para a final do Campeonato Paulista de Judô

Leme (SP), – O município de Leme foi palco, neste sábado, da Fase Interregional do Campeonato Paulista de Judô, uma das etapas mais desafiadoras da competição estadual, responsável por definir os atletas classificados para a grande final do Campeonato Paulista, considerado o mais competitivo do país na modalidade.

A competição reuniu atletas de altíssimo nível, representando três importantes regiões do Estado: a 8ª Região Oeste, que engloba todo o oeste paulista; a 12ª Região, composta por municípios da região de Ribeirão Preto; e a 15ª Região, que abrange a forte região de Campinas. O encontro dessas regiões elevou significativamente o grau de dificuldade do torneio, contando com atletas de ponta do judô paulista.

Representando o projeto social Judoca para a Vida, dois atletas entraram no tatame em busca da classificação: Davi Infante e Pedro Freitas.

Pedro Freitas protagonizou uma luta extremamente acirrada em sua estreia, demonstrando alto nível técnico, força e muita garra. Em um combate equilibrado e intenso, chegou a estar à frente no placar, evidenciando sua evolução e competitividade. No entanto, faltando poucos segundos para o término da luta, acabou sendo superado, não conseguindo avançar para a repescagem. Apesar do resultado, sua atuação foi destacada como uma demonstração clara de potencial e crescimento dentro do esporte. Já Davi Infante demonstrou resiliência e espírito de superação. Após ser derrotado na estreia, o atleta retornou pela repescagem e protagonizou uma impressionante recuperação, vencendo três lutas consecutivas. Todas as vitórias vieram por ippon — a pontuação máxima do judô — evidenciando sua superioridade técnica nos combates. Com o desempenho, garantiu a medalha de bronze e, consequentemente, a classificação para a fase final do Campeonato Paulista de Judô – Classe Especial.

Os dois atletas são integrantes do projeto Judoca para a Vida, desenvolvido na Casa do Menor Dr. Ednan Dias. O treinamento técnico da equipe competitiva (sub-18 e sub-21) fica a cargo do sensei Kaio Henrique de Araújo Raimundo e da sensei Rafaela Sardinha, enquanto as aulas do período da manhã são conduzidas pelo sensei Júnior.

Atualmente, o projeto atende cerca de 90 crianças e jovens de forma totalmente gratuita, oferecendo não apenas o treinamento esportivo, mas também quimonos, faixas e demais materiais necessários para a prática do judô.

A conquista de Davi representa mais do que um resultado esportivo. Ela simboliza o fortalecimento de um trabalho social construído ao longo de anos, mesmo diante de limitações estruturais. O projeto, que conta com apenas 40 tatames e poucos recursos, segue formando atletas e cidadãos, mostrando que dedicação, disciplina e oportunidade podem transformar realidades.

O sensei Júnior destaca que é importante destacar que o projeto Judoca para a Vida não conta com apoio de órgãos públicos, como a Secretaria Municipal de Esportes, nem tampouco da Prefeitura de Poços de Caldas. A iniciativa é mantida pelo empenho dos senseis, da comunidade local e conta com apoio em materiais da empresa Valgroup.

A classificação para a final do Campeonato Paulista — amplamente reconhecido como o estadual mais difícil do Brasil — reforça a relevância do projeto e serve de inspiração para dezenas de crianças e jovens atendidos pela iniciativa.

Segundo o sensei Júnior, coordenador do projeto, o trabalho não para. “Seguimos firmes na preparação para as próximas competições, sempre buscando evolução técnica e pessoal dos nossos atletas”, destacou.

Além do fornecimento de kimonos, faixas e materiais essenciais para a prática esportiva, os alunos também recebem, ao final de cada treino, um reforço alimentar saudável. Todo esse suporte só é possível graças ao apoio da empresa Valgroup.

Mais do que uma medalha, o bronze de Davi Infante é a prova de que o esporte continua sendo uma poderosa ferramenta de inclusão, desenvolvimento e esperança.