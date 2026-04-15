Motociclista sofre fratura exposta em colisão frontal em Andradas

Andradas (MG) – Um homem de 46 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 8h30, na Avenida Antônio Adolfo de Oliveira, em Andradas. A ocorrência envolveu uma colisão frontal entre uma motocicleta e um veículo de passeio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe do Posto Avançado de Andradas foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já realizando o atendimento pré-hospitalar à vítima. A área estava devidamente isolada e sob controle da Polícia Militar.

O motociclista, que conduzia a moto no momento do impacto, estava consciente e orientado, porém apresentava uma fratura grave exposta no membro inferior direito. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos.

Os bombeiros prestaram apoio à equipe da Unidade de Suporte Básico (USB-09) do SAMU, auxiliando na imobilização do membro lesionado e no transporte da vítima até a ambulância. Após os primeiros atendimentos ainda no local, o homem foi encaminhado à Santa Casa de Andradas, onde recebeu cuidados médicos.